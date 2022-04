Día Mundial sobre el Autismo: hubo actividades de “visibilización” en Peatonal

Este sábado, como cada 2 de abril, se conmemora el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Hay acciones en diferentes puntos del país y Paraná no fue la excepción.Se hicieron presentes en la Peatonal San Martín, donde brindaron información, entregaron a la gente que pasaba por el lugar, golosinas, rosas, autoadhesivos. Portaron carteles y banderas. “Queremos que este día sea visible” dijo a, Milagros que integra un grupo de papás autoconvocados que decidieron encabezar esta acción.Pidió al mismo tiempo “tener empatía y podernos unirnos todos en este abrazo simbólico”.Definió que a los chicos autistas “les cuesta socializar, tienen mucha sensibilidad en los oídos, sienten miedo a lo desconocido” y en este sentido agregó que piden “que la gente se informe y que puedan acompañar”.“No hay diferencias, sino que solo hay diversidad”, puso relevancia.Milagros es mamá de Mía. A los 3 años se le detectó autismo. “Es el primer caso en la familia, fue muy desconocido, no me asusté sino que me preocupé por algo que no conocía, que no tenía información, comenzamos con médicos. Hoy tiene 8 años. Aprenden diferente pero aprenden. Hoy mi hija puede hablar mucho más, puede disfrutar muchas cosas que pensé que no las iba a poder hacer”.“En el momento en que fue diagnosticada, comenzó la estimulación de equipo interdisciplinario que trabaja en distintas áreas en las que a ella, le cuesta”, acotó la madre de la niña.“Cada chico con autismo no es igual al otro, en relación a la sensibilidad, a sus miedos y al conocimiento”, dijo asimismo.Otra de las mamás que participó de la iniciativa de concientización, aseveró que a su hijo, Oseías, “a los dos años le diagnosticaron el autismo. Ahora tiene cinco años”. Contó que “es difícil, y más ahora con el empezar el jardín, respecto de la integración. En Paraná falta mucha concientización. No hay recursos en las escuelas para poder hacer una actividad, para integrar. La acompañante tiene que llevar sus propios materiales para trabajar”.A su vez Milagros manifestó que esta visibilización también es para mostrar las problemáticas que tienen con las obras sociales “sobre todo con Iosper. Estamos reclamando porque los chicos quedan sin terapias para su desarrollo, no cuentan con psicopedagogas. Incluso los chicos no pueden ingresar a las escuelas por esa problemática”.