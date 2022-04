Con un emotivo acto, homenajearon en Paraná a veteranos y caídos en Malvinas

Se desarrolló el acto central por el 40º aniversario de la guerra de Malvinas frente a Casa de Gobierno. Durante el homenaje izaron la bandera y entonaron el Himno Nacional Argentino.“Es un aniversario muy especial porque se cumplen 40 años de la Gesta de Malvinas, es por ello que llevamos adelante una agenda de reivindicación de Malvinas como causa nacional y también reconocemos y homenajeamos a nuestros héroes”, valoró la vicegobernadora, Laura Stratta, aPuntalmente sobre el acto, la vicegobernadora destacó que “es una emoción muy grande y reivindicamos a todos los héroes que tuvieron que participar de una guerra muy desigual, Malvinas sigue siendo una herida abierta y renovamos el pedido de soberanía”.Por su parte, el intendente de Paraná, Adán Bahl, mencionó que “cuando comenzó la guerra iba a la escuela secundaria y fue muy movilizante ver como chicos que tenían apenas unos años más que yo se embarcaban para ir al combate, no había mucha información ya que era todo en plena dictadura”.En este sentido, reflexionó que “estos momentos son para honrar todos los héroes y sus familias, en la guerra los jóvenes tuvieron que luchar con uno de los ejércitos más poderosos del mundo poniéndolos en jaque en numerosas oportunidades”.“Portar la bandera en este día tan especial me llena de emoción, es algo que no me hubiera imaginado nunca”, expresó muy conmovido, Alejandro López, Suboficial Mayor de la Fuera Aérea Argentina retirado, y veterano de guerra a este medio.En este sentido, resaltó: “Era tripulante de un avión de exploración y reconocimiento y lamentablemente me tocó escuchar y ver la partida de muchos camaradas”.En tanto, Domingo Acosta, veterano de Malvinas, quien portó la bandera de Entre Ríos, se mostró muy emocionado por el acto y destacó que “40 años no es fácil, nuestra tarea es representar a todos los compañeros que formaron parte de Malvinas”, dijo. ·Acosta mencionó que en Malvinas se desempeñó como operador de equipos de radio.Del acto participó el Asesor Cultural, Roberto Romani, y expresó que “estamos más cerca que nunca de los veteranos de Malvinas, que en ellos están los 649 héroes que quedaron en las islas, y especialmente los 34 entrerrianos que entregaron su vida por la Patria”.