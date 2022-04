Vigilia por Malvinas: testimonios, emoción y música a 40 años de la gesta

Elonce acompaña la conmemoración

Actos Oficiales del 2 de abril

En el marco de la "Semana por Malvinas", aRecordemos que como cada año, desde el Centro de Veteranos se convocó a familiares y público general a acompañar a los ex combatientes en esta vigilia que se desarrolla desde las 20 en la Plaza de las Colectividades y contará con la presencia de las bandas de la Policía de ER, la Fuerza Aérea y del Ejército, además de grupo folklóricos.. “Es la primera vez que vengo, aunque siempre he querido participar”, dijo una de las asistentes que confió que siente “mucha emoción por esta fecha tan sentida, en mi familia se la ha recordado mucho”.Blas Zapata, presente en el lugar, se mostró muy contento de participar de esta vigilia: “(…) Fueron el futuro destino de su Patria y su bandera, siempre de pie donde quiera la supieron bien defender, hicieron su vida correr como su Nación, lo pidiera”, expreso con sus versos como homenaje a los combatientes.Félix Bravo por su parte, aseveró: “Es una emoción grave poder estar en los 40 años de la gesta. Después de lo que hemos vivido me siento muy orgulloso”.-Izamiento de bandera en el mástil del Parque Humberto Varisco, a las 8 horas, junto a autoridades, ex combatientes y familiares.-Desfile cívico militar sobre calle Alameda de la Federación a las 10:30 horas.(Ampliaremos)