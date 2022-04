Hermanos muertos en choque: “No queremos que quede como un accidente más”

La muerte de los hermanos Jésica y Damián Cancio Bupo conmocionó a Paraná. Los jóvenes perdieron la vida como consecuencia de un tremendo accidente ocurrido el domingo 13 de marzo, a la mañana, sobre Avenida de las Américas y calle Lisandro de la Torre; donde un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), chocó el automóvil Renault Megane en el que se trasladaban.El colectivero, Roberto Oscar Mangona, cumple 30 días de arresto domiciliario tras ser imputado por el delito de “Homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de vehículo automotor y el número de víctimas fatales”.Este viernes se realizó una movilización para pedir “Justicia” frente a Tribunales.

Con el paso de los días el dolor se acrecienta

Destacan espíritu solidario de los jóvenes

Florencia y Eric, amigos de Damián, afirmaron aque buscan “que no quede como un accidente más”, agregando que “cada vez vemos más estrellas amarillas pintadas en la calle, lo que no queremos que suceda más”.Buscan que “se tome conciencia” y que se entienda que esto que pasó “le puede suceder a cualquiera” si no se toman medidas.Con el paso de los días “el dolor se acrecienta”, confiaron.“Con las emociones a flor de piel, con lo triste en cómo se dieron los hechos, es durísimo. Con el paso de los días uno se da cuenta de cuánto falta, cuando duele en su familia, cuánto duele en la familia de amigos. Ellos eran amorosos, generosos, nos unían a todos. Uno se da cuenta con el tiempo que no se sana tan fácil y que seguirá así por mucho tiempo; una situación que han pasado también los familiares de víctimas en accidentes de tránsito”, aseveró Eric.De la misma manera, dijo que sacan “fuerzas de uno no sabe dónde, ellos nos acompañan y nos guían, para tratar de que esto no quede en un hecho más y concientizar que esto no suceda más”. Piden que “los conductores tomen conciencia, sabemos que en Paraná el tránsito es un caos y todos somos parte”.Asimismo, Florencia contó que la semana próxima harán “una colecta de pañales, para donar al Hospital San Roque”.Esta iniciativa es inspirada en el espíritu solidario de Damián y Jésica. “Ellos siempre colaboraban en distintas causas por las que atravesaban personas de la ciudad, en nombre de ellos lo estaremos haciendo”, aseguró Eric.