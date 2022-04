Está internado hace 15 días a espera de una operación: la cancelaron dos veces

Alan Rodríguez, de 30 años de Paraná, se encuentra internado en el Hospital San Martín, hace más de 15 días a la espera de una operación, que ya fue cancelada dos veces. El joven, tuvo un accidente el pasado 17 de marzo en Don Bosco y Circunvalación, y producto del choque sufrió fractura de tibia y peroné.Melanie, hermana de Alán, relató aque “la primera vez que lo iban a operar era el viernes 25 de marzo, pero no sabemos que pasó, la cancelaron y no la volvieron a reprogramar. El martes, mi mamá se acercó y habló con los médicos y quedaron en que lo iban a operar hoy, pero cuando llegó el horario, no lo buscaron”.Según comentó la operación estaba programada para las 10 de la mañana y recién a las 16 horas le informaron que no se realizaba: “las dos veces mi hermano hizo los pre-quirúrgicos y las horas de ayuno que le pedían para operarlo”.La familia teme que el joven pierda la pierna, además Alán es diabético y esa condición complica la situación. “Es profesor de educación física y trabaja con su cuerpo. Hoy le dio un ataque de nervios, está desesperado y quiere saber qué va a pasar, cuándo se va a concretar la operación”.La hermana de Alán, cuestionó los tiempos del hospital: “hay otros pacientes que salen en días y no sabemos porque el caso de mi hermano se demora tanto. Queremos que lo operen ya y que se pueda recuperar”.