Veterano emplazó un museo sobre la guerra en su casa: "Malvinas es todo el año"

El veterano de guerra, Rubén Ramos, emplazó un museo sobre Malvinas en su casa, en San Benito. "En estos dos años de pandemia decidí sacar todo lo que tenía acumulado en cajas y preparé esta sala para los que gusten venir a ver y explicarles de qué se trata", contó el ex combatiente aal comentar que la sala todavía no está inaugurada y aún no tiene un nombre.Ramos, que fue jugador del rojinegro en Paraná, reveló: "El estado físico que me dio Patronato en el 78, y los años subsiguientes, hizo que al ser una persona sana pueda correr para todos lados y salvarme en la guerra, porque hubo muchos de mis compañeros que se ahogaban al correr 100 metros y algunos fueron alcanzados por las balas".

"Me salvó el estado físico que adquirí en Patronato"

Anécdotas de la guerra

El veterano recorre escuelas y radios de San Benito para que en el pueblo sepan que hay ex combatientes de Malvinas "para independizarse un poco de Paraná y tener nuestro propio centro de veteranos".Consultado a Ramos sobre su participación en la guerra, éste rememoró: "Estando en Paraná, en el ´81, pedí el pase a Reconquista para conocer el avión Pucará, porque ya había trabajado en el Camberra, y me tocó justo que en el ´82 ocurre la guerra así que tuve que desplegar a Puerto Argentino con el Pucará"."No estábamos enterados de la toma de Malvinas -recordó. Nos subieron a un Hércules a 48 mecánicos especialistas de la Fuerza Aérea e hicimos una travesía desde las 22 hasta las 3 para cruzar el Atlántico a Puerto Argentino. Y cuando llegamos no sabíamos qué hacer: frío, llovizna, vientos muy fuertes y nos preguntábamos en qué nos metimos y dónde estamos". Ramos llegó el 7 de abril del ´82 y regresó el 4 de junio.Según rememoró, siete de sus compañeros -de entre 18 y 20 años- cayeron en el bombardeo del 1º de mayo por el ataque de un avión inglés. A ellos rinde homenaje con un muro en la pared de su museo sobre Malvinas."En las escuelas, trato de hacer participar a los chicos en las charlas y ellos me dicen `todo fueron pálidas´. Entonces les cuento que hubo algunas anécdotas muy alegres como cuando nos tocaba ir al baño y empezaban los bombardeos, o cuando algunas parejitas se abrazaban y besaban delante de nosotros, o de cuando salíamos a robar mercadería", confesó. Es que según contó: "Un suboficial mayor, que pertenecía a la brigada y estaba en el aeropuerto, tenía acceso a todos los aviones que llegaban con mercadería desde el continente: cuando me llamaba, sacábamos las hormas de queso, los salames y demás, los escondíamos en la usina y después se los llevábamos a mis compañeros para que tuvieran una provista".En se sentido, contó una anécdota muy especial para él y que aún mantiene como una costumbre: "Desde Reconquista nos habían mandado pan dulce y cuando se terminaron las galletitas saladas teníamos ganas de comer algo. Entonces, preparé dos rodajas de pan dulce, les puse dulce de leche y cuando vi las fetas de mortadela cortada gruesas se las agregué arriba. Todos decían `qué chanchada lo que estaba comiendo´, pero todos terminaron comiendo lo mismo. De hecho, cuando mis hijos eran chicos comían eso y yo hasta el día de hoy también lo hago"."Y uno de los chiquitos me dijo que en la casa le iba a decir a la madre que le compre un pan dulce, que le ponga dulce de leche y le agregue mortadela para ver que tal es", reveló entre risas.Finamente, Ramos se mostró "feliz por cómo el pueblo argentino se abocó por los 40 años de Malvinas y por cómo se reaccionó, porque somos la historia viviente de Malvinas y ya estamos quedando pocos".Según destacó, durante las charlas a estudiantes, les encomienda que cuiden nuestro país. "Si no saben las canciones, que al Himno Nacional lo canten bien fuerte, que amen su bandera y respeten a su familia porque fue la familia la única que a nosotros nos cobijó y nos hizo sobrellevar todo lo que pasó", remarcó. "Malvinas es todo el año", cerró.