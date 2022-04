El río Paraná tuvo un notorio ascenso y los pronósticos son favorables

El río Paraná tuvo un notorio ascenso durante esta semana en el puerto de la capital entrerriana. Desde Prefectura confirmaron aque la última medición arrojó 1,20 metro, lo que significan 52 centímetros más que el viernes pasado.Desde noviembre de 2021 a la fecha, el río atravesó diversos vaivenes que lo colocaron con marcas históricas (53 centímetros por debajo del cero de escala, el 18 de enero) para luego retomar una lenta recuperación del caudal.El Instituto Nacional del Agua (INA) prevé que para la próxima semana se produzcan precipitaciones más bien leves o moderadas, con probabilidad de ser abundantes en algunos sectores del área de aporte al tramo Yacyretá-Corrientes del río Paraná.Sin embargo, el informe aclara que “persiste el escenario de déficit hídrico para el río Paraná. Si bien en las últimas semanas se observó una mejora por recarga en las reservas en algunas de las áreas fuente”, señala el organismo nacional, “la perspectiva climática no permite esperar una mejora sensible o normalización de la situación hidrológica en la primera mitad del otoño”.En tanto que en la última semana se produjo un evento precipitante sobre el área de aporte al tramo paraguayo-misionero, con acumulados abundantes y con valores medios espaciales en el rango de 110 y 160 milímetros. Esto derivó en un gradual ascenso durante la semana del río Paraná aguas abajo, que se acercó a los dos metros de altura, una marca inusitada en el último año.El informe indicó que la evolución dependerá fuertemente de las lluvias en la región, especialmente en la parte de la cuenca de aporte de respuesta más rápida (cuenca del río Iguazú, cuenca próxima al embalse de Itaipú y cuenca de aporte al tramo misionero-paraguayo). De no ocurrir estas lluvias, la tendencia sería nuevamente descendente.Al mismo tiempo, el INA estimó que si el panorama en favorable en cuanto a las precipitaciones en el norte del país,