Día de la Visibilidad Trans: “Queremos mostrar que existimos y resistimos”

Esto surgió inicialmente de la activista trans Rachel Crandall, co-fundadora de la organización Transgénero Michigan. La fecha busca generar conciencia y reflexionar sobre las condiciones de vida de las personas trans, que a diario “enfrentan situaciones de vulneración de sus derechos, estigmatización, discriminación, violencia y crímenes de odio a causa de su identidad de género”, se destaca.Este jueves hubo un encuentro en la Plaza Alvear de Paraná en busca de “construir espacios que generen la visibilización de las problemáticas trans”., destacó aqueQueremos mostrar que estamos, que existimos y resistimos”.De la misma manera se expresó: “No es un hecho menor lo ocurrido en Concordia. Las personas trans están, y queremos construir otro futuro, una sociedad mejor”., en representación de Masculinidades Trans, contó que “este grupo se ha formado para “ayudar a los chicos que ingresan al tema hormonización, se les da consejo, se los acompaña en el momento de la transición”.por su parte, aportó que este “es un día de lucha, pero buscamos que no sólo sea una fecha, sino que la visibilidad sea diaria. Soy persona trans no binaria y a pesar de tener ya el DNI, hay un montón de trabas para que pueda conseguirlo. Lo que bueno de tramitar el DNI es que cuando yo vaya al médico o cuando tenga el título, se respete mi identidad. Y que quiénes tengan que hacer uso de su profesión a nivel de la ley, no tenga que explicarles para que me traten como deben hacerlo”., dijo, afirmando también que es “muy difícil vivir en un mundo que te normatiza todo el tiempo y que no te deja ser, tanto a nivel simbólico como que me digan que soy mujer o hasta el ‘trans odio’ que sufrió nuestra compañera Fernanda (ayer, en Concordia)”.