La Provincia solicitará ayuda a Nación para solucionar la situación de Cotapa

Paraná Trabajadores del local de Cotapa reclamaron por el pago de salarios adeudados

Integrantes del Sindicato que nuclea al personal de la industria lechera mantuvieron esta mañana una reunión con el ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, y el intendente de Paraná, Adán Bahl, para analizar la situación que atraviesa la firma Cotapa.En este sentido, el funcionario sentenció: “Tenemos la responsabilidad de describir la situación de una manera clara y precisa para no generar expectativas que después no se pueden cumplir”. Asimismo, destacó que “llevaremos el tema a Nación para saber qué respuesta nos pueden dar”.“Acompañamos los procesos donde los inversionistas tienen un rol fundamental”, cerró Bahl.Otra de las cosas que mencionó fue que “nos llevamos la sorpresa al enterarnos que Cotapa está a nombre de otra empresa y los accionistas de ambas son los mismos, es decir que hay personas que son testaferros de sí mismo”. Y resaltó que “hay una falta de transparencia que no conocíamos”.“Estas situaciones se hacen porque se quiere mantener oculto al verdadero dueño”, sentenció.“Los trabajadores siguen sin cobrar y es algo que se le volvió a decir a los empresarios, y estos últimos aducen que tienen muchos problemas, pero no se puede comparar con la situación de los trabajadores”, cerró.