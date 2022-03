Colectivos Paraná-Santa Fe: “El martes, las empresas sumaron 21 servicios”

Paraná Largas filas en la Terminal de ómnibus de Paraná para viajar a Santa Fe

Autoridades de las Defensorías del Pueblo de Santa Fe y de Paraná se reunieron con representantes de Etacer y Fluviales, a quienes le plantearon varios reclamos, principalmente respecto a la deficiencia del servicio por las frecuencias. Es que las largas filas en la Terminal de ómnibus de Paraná para viajar a Santa Fe son una de las postales que a diario se repiten como consecuencia de una problemática que aún no encuentra solución.que “es mayor el flujo de pasajeros que viaja desde Paraná a Santa Fe; las empresas manifestaron que los colectivos salen repletos de Paraná y regresan con pocos pasajeros desde Santa Fe”.En se sentido, ponderó que “hubo predisposición” de parte de Etacer y Fluviales durante la reunión, y de acuerdo a lo que comentó, “desde las empresas aclararon que tenían la información desde las facultades respecto a que las clases comenzaban el 1º de abril, con lo cual, ante este flujo sucedido en los días anteriores, pusieron más servicios desde el martes”.“El martes, las empresas sumaron 21 servicios (que no son 21 colectivos)”, confirmó López.“Desde las empresas confirmaron que tenían la predisposición de poner mayores unidades y servicios, pero a partir del comienzo del ciclo lectivo; pero las facultades empezaron las clases hace dos semanas, de hecho, en las mesas de exámenes también hay un flujo importante de estudiantes”, fundamentó al respecto.Y relación al reclamo por el servicio de rondines, como se denomina a los recorridos que ingresan a la Ciudad Universitaria en Santa Fe, la defensora refirió que desde la empresa manifestaron “que no tienen una parada fija en el barrio El Pozo y que no tienen la obligación de ingresar, sino que lo hacen como para poder brindar un mejor servicio”.