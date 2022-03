Conflicto familiar: vecinos se oponen a posible desalojo en barrio El Morro

Mónica es una vecina que dialogó cony exhibió el reclamo de los habitantes de esa zona de la ciudad, que piden “que no se produzca este desalojo”.“Las chicas son de apellido Marcial; les informaron el 22 de marzo que iban a ser desalojadas el próximo viernes 1º. A ellas la abandonó su madre hace quince años, cuando eran menores de edad. La más chica tenía tres años en ese momento. Quedaron al cuidado de su padre. El hombre sufría de diabetes, trabajaba como podía para criar a sus hijas. Producto de la enfermedad quedó ciego y hace dos años falleció de Covid”, relató la vecina.A partir de la muerte del hombre la madre comenzó a reclamar la vivienda. “A las hijas no las quiere acá, quiere la casa nomás. Pedimos que no se ejecute el desalojo”, dijo la vecina al hablar de la situación de las mujeres que viven en la casa.Karen es una de las afectadas. Ella ya es mayor de edad, es mamá y tiene una hija. “Mi chiquita tiene cinco años, sufre del corazón; le van a poner un marcapasos. No tenemos otro lugar a donde ir, toda la vida vivimos acá con mi papá. Cuando él vivía, ella le hacía la vida imposible, cuando ella nos abandonó”, dijo la joven.El desalojo tendría lugar el viernes 1º de abril.