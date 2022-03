“Orgullo y gratitud”: el sentimiento de las hijas de ex combatientes de Malvinas

Paraná El relato de un sobreviviente del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano

Aprendieron a caminar la vida con un hecho que marcó a su entorno para siempre, y por generaciones: alguien en su familia fue a la guerra de Malvinas. Y no fue un tatarabuelo, en aquellas historias lejanas de una Guerra Mundial librada en otro continente. Fueron sus propios padres quienes se pusieron los trajes de héroe y salieron a luchar contra un enemigo totalmente desigual y un clima hostil.Gisela Castillo y Romanella Bazán son, con mucho orgullo, hijas de héroes de Malvinas y en diálogo concontaron cómo vivieron sus padres tras la guerra.“Mi papá era. Hizo el servicio militar obligatorio y fue a Malvinas con un año de ser conscripto, estuvo en las primeras líneas de batalla. Fue con 19 años y cumplió años en plena guerra”, dijo a modo de presentación.“Nuestros padres no eran de contar mucho sobre la guerra. Moría por preguntarle millones de cosas”, pero al verlo tan afectado prefería escucharlo. “Contaba lo que él podía, es un sentimiento que no es fácil de explicar, las sensaciones, ese dolor” que se fueron cuando Castillo falleció.Gisela recordó que cuando su padre volvió de Malvinas “hacia changas porque no le daban trabajo, hasta que lucharon mucho y lograron que el Estado los reconozca”.Consultada sobre si conserva algún recuerdo de Malvinas de su padre, Gisela indicó que no porque “él regaló todo, sus medallas, su uniforme. Lo poco que tengo son fotos y su bandera de cuando falleció”.“Tengo y siento orgullo por él y gratitud de ser su hija. No hay palabras para describir lo que se siente”, dijo emocionada.Por su parte, Romanella, contó que su padre era, de Monte Caseros. El hombre falleció hace 3 años.Tenía 17 años cuando fue a la guerra.Al igual que Castillo, Bazán no hablaba con su familia sobre lo vivido en las islas. “Era de pocas palabras, le costaba un montón hablar sobre Malvinas. Lo que yo supe fueron de relatos de sus compañeros o de libros” que contaban sobre el desempeño del Regimiento.Romanella recordó una anécdota muy particular que vivió su padre. Tras un ataque con misiles a la trinchera donde estaba, “estuvo desaparecido y lo dieron por muerto. El Ejército notificó a su familia, mis abuelos, que él había fallecido en la guerra. Pero en realidad estado internado y nadie iba a visitarlo porque lo creían muerto”.Cuando le dieron el alta regresó a su casa en Mendoza y nadie lo podía creer. “Ese día hicieron una fiesta para recibirlo porque era una emoción tremenda”.Finalmente, y abordada por la emoción, Romanella expresó que “es un honor” ser hija de un veterano de Malvinas.