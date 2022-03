“Cuando abrimos la canilla sale arena”, dicen vecinos de Paraná V

Paraná Trabajan para normalizar el abastecimiento de agua en barrio Paraná V

El barrio Paraná V de la capital entrerriana es una de las zonas donde los vecinos siempre tienen problemas con el abastecimiento del agua potable.En representación de esa población que se afectada, Luisa y Noel recibieron en su casa a un equipo dey afirmaron: “cuando abrimos la canilla sale arena. He juntado todos estos días y no se puede usar para nada, ni para lavar, ni cocinar y mucho menos bañarte”.Según contaron esta situación se registra desde el pasado sábado y tuvieron que dejar de usar los calefones y lavarropas para evitar que la arena dañe los electrodomésticos.Si bien la comuna está realizando trabajos en la zona, la vecina se mostró escéptica de los buenos resultados: “No sé si arreglan o desarreglan”, expresó y dio cuenta que hicieron los reclamos en el 147.Tras ello, recordó que cuando recién llegaron al barrio, hace unos 40 años, “teníamos agua de pozo, después tuvimos agua corriente y hace un año y medio colocaron un tanque, un anexo para que no se nos corte, y es agua salada, y ahora con arena”, remarcó.“La esquina donde está el tanque es un abandono total, hay yuyos, botellas, abren un agujero lo dejan y eso no puede ser”, acotó Luisa.Las tareas se iniciaron ante el reclamo de los vecinos que detectaron la presencia de arena en la red de distribución de agua potable.Se purgan cañerías y se abrieron los hidrantes para eliminar los restos aún existentes, se limpia la cisterna del barrio y agentes municipales recorren cada domicilio para purgar los caños de las instalaciones internas.Desde la comuna estimaron que en horas de la tarde se iría restituyendo la provisión de agua potable en cada hogar afectado.