Trabajadores del local de Cotapa reclamaron por el pago de salarios adeudados

El representante de los accionistas empresa Cotapa (Cooperativa de Tamberos Paraná) a través dehabía desmentido los trascendidos que apuntaron al cierre de la firma debido a problemas económicos y financieros; sí reconoció inconvenientes debido a la falta de materia prima para la producción y aseguró que mantiene el diálogo con los empleados "para llegar a una solución conjunta y que no se pierdan las fuentes de trabajo".Jorge y Ramiro Sánchez, a cargo del local comercial de Cotapa, explicaron aque el reclamo se centra en Juan Carlos Acevedo Díaz a quien consideran “la cara visible” de la firma y quien, según denunciaron, “no contesta las llamadas”.“Reclamamos que nos paguen nuestros sueldos porque desde diciembre no nos abonan el aguinaldo, ni desde enero a la fecha por lo que ya trabajamos; ya enviamos tres cartas documento y no tuvimos ninguna respuesta”, comunicó aJorge Sánchez.Y agregó: “Tras la primera carta documento reclamando el pago de sueldos a Acevedo Díaz, nos cambió la llave del negocio y ni siquiera pudimos sacar nuestras pertenencias personales como los freezer y hornos industriales”.“El último día que estuvimos en el comercio, el 9 de marzo, llegó carne, cerdo, pollo, se armaron los mostradores y estaba lleno de mercadería”, explicó Ramiro Sánchez.“La planta está totalmente paralizada y el jueves cortaron el servicio de electricidad”, agregó al remarcar: “Se siente el olor a podrido porque dejaron echar a perder la mercadería y saquearon los comestibles no perecederos”.“Es cierto que había faltante de leche, pero cuando el empresario pierde credibilidad, nadie le fiará ni le venderá si le debe a Dios y medio mundo; no le mandaban insumos sino los pagaba antes; el problema no es de la lechería, sino de la cabeza”, sentenciaron los hermanos Sánchez.