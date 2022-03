Instaron a empresas del transporte Paraná-Santa Fe a mejorar las frecuencias

Paraná Largas filas en la Terminal de ómnibus de Paraná para viajar a Santa Fe

La reunión se realizó en la ciudad de Santa Fe y participaron las Defensoras del Pueblo de Paraná, Marcia López y Cecilia Pautaso, quienes concurrieron junto a una representante de la Delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación. También el Defensor de la provincia de Santa Fe, Jorge Henn, junto a su equipo de trabajo; y representantes de las empresas Fluviales, Daniela Bumatti y José Hillairet, y Etacer, Paola René y Aldo Schroeder.Indicó que esta situación se agravó “por el comienzo del ciclo lectivo” y apuntó que las empresas explicaron informaron que, para subsanar esta situación, ayer martes “agregaron unidades para poder abastecer la demanda”.Pautaso detalló que “por mes se venden 180 mil pasajes para el servicio Paraná-Santa Fe y viceversa, entre ambas empresas”, y las firmas aseguran que “tienen 150 servicios diarios de 46 pasajeros cada uno”. Si bien la Defensora adjunta afirmó que este se cumple, remarcó que igualmente “resulta insuficiente” y “no logra abastecer la demanda de los pasajeros”, y como consecuencia “la espera se torna muy larga”.Comentó que “otra dificultad son los rondines”, como se denomina a los recorridos que ingresan a la Ciudad Universitaria en Santa Fe. Señaló que “Fluviales tiene 11 rondines, pero Etacer no ingresa a la Ciudad Universitaria”. La Defensora indicó que “hay un horario pico, de 6 a 9 de la mañana, cuando hay mucha demanda; y otro pico alrededor del mediodía”. En tanto, “la mayor preocupación se da a la noche porque hay alumnos terminan de cursar después de las 22 y el colectivo pasa a las 22:15. Y si los estudiantes no llegan a abordar ese último coche, deben esperar en la garita ubicada en la ruta 168, frente a la Ciudad Universitaria, que siempre está oscura”, comentó.Por este tema, ambas Defensorías se comprometieron “a pedir que se mejore la garita, con la seguridad y la iluminación correspondiente”. También se planteó “que la otra empresa (Etacer) pueda ingresar a la Ciudad Universitaria, de modo que los chicos no tengan que cruzar la ruta y estén más protegidos”.“Notamos en ambas empresas la voluntad de escuchar los reclamos de las Defensorías, entendiendo que nosotros nos debemos al reclamo que la población nos hace”, expresó la Defensora del Pueblo adjunta.Informó además que se acordó mantener un nuevo encuentro en fecha cercana, con la participación del rector de la Universidad Nacional del Litoral. “Creemos que esa reunión será dentro de 15 días aproximadamente, para que el rector tenga oportunidad de determinar en qué horario habría que reforzar las frecuencias”, precisó por último. (APF)