Larrateguy: "Los no vacunados son una fábrica potencial de mutación del covid"

Mantener los cuidados

En Argentina “se ha hecho un trabajo excepcional de vacunación”

Vacunación antigripal

Comenzaron a incrementarse consultas por resfríos comunes

Cada martes desde las 22.30, el programa, de, mostrará la labor de aquellos que trabajan por y para la ciudad de Paraná en distintos ámbitos: culturales, científicos, médicos, profesionales y otros. El ciclo es conducido por el periodista Raúl Londero.En ese marco, con un especialista se dialogó acerca de las principales secuelas que dejó el covid-19 en las personas, la incidencia de las vacunas yEl Dr. Luis Larrateguy, Neumonólogo, explicó que “esta enfermedad deja secuelas de todo tipo, pero no en todos los pacientes. Depende de la reacción inmunológica de defensa que tenga cada organismo, de cómo responden. Las secuelas pueden ser musculares: puede haber pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, la persona se cansa al hacer actividades en las que antes no se cansaba. Puede haber secuelas cardíacas: alteración del ritmo del corazón, arritmias y otras enfermedades cardíacas. Puede haber secuelas pulmonares: los pulmones pueden reaccionar de tal manera que se genera una fibrosis pulmonar”.A las secuelas “hay que evaluarlas, hacerles un seguimiento para saber si van a desaparecer solas o hay que ayudarlas a que se vayan”.En el caso de las secuelas musculares, consideró que “quizás son las más pequeñas, pero tienen un gran impacto. Hay gente que no puede subir las escaleras de su casa porque se cansa o no puede ir a hacer las compras. Muchos no rinden igual en su trabajo. Lo bueno es que esto se puede recuperar, hacer rehabilitación. Casi todos los casos se recuperan con ejercicios”.El especialista aseguró que un 42% de las personas que tuvieron covid-19 sufrieron tromboembolismo pulmonar. “Esto significa que se taparon arterias de los pulmones y les ocasionó falta de aire”, agregó.Las secuelas no distinguen edad y afectan en distinta medida a pacientes de diversas edades. Al respecto, ejemplificó: “tenemos pacientes de mucha edad, con enfermedades comórbidas, y que no les quedaron casi secuelas. Tenemos jóvenes sin enfermedades prevalentes y secuelas muy serias. No hay estudios para prevenir quién va a tener secuelas y quien no”.Remarcó que “hay que seguir con los cuidados mientras el virus siga circulando a nivel mundial. Si voy a un lugar donde no conozco a las personas, donde puede haber alguno con síntomas, tengo que tener el barbijo”.Por otra parte, se refirió a la reinfección por covid y dijo que “he tenido pacientes que tuvieron covid hasta tres veces, a pesar de tener dos vacunas colocadas. Hay que destacar que la vacuna previene que la enfermedad sea más grave, pero no cura. Es más difícil que una persona vacunada con dos dosis termine en terapia”.“Si todos estamos vacunados la enfermedad pasará como leve, pero no sabemos a quién se le puede despertar como enfermedad grave. Sugiero que se siga usando el barbijo si se va a estar en un lugar cerrado con otras personas. Si uno tiene más de 60 años y tiene obesidad, tiene que cuidarse. No cuesta nada ponerse el barbijo”, señaló.Sobre el uso del barbijo en las escuelas, opinó que “si los chicos se pueden contagiar piojos, se pueden contagiar paperas, varicela, resfrío y covid. Por el uso del barbijo, en el primer año de covid, disminuyeron otras enfermedades. Si un niño tiene alguna enfermedad prevalente debe estar con el barbijo colocado. Un niño que tiene fiebre no debe ir a la escuela. Apelamos a la responsabilidad de los padres. No es barbijo sí o no en las escuelas, es educación de todos hacia los niños”.El médico puso relevancia en que la vacuna contra el Covid “sí sirve, lo han demostrado los números, ha caído la cantidad de casos graves en el mundo”.“Esta vacuna se había empezado a hacer con el Sars CoV 1, cuando produjo la enfermedad denominada Síndrome Respiratorio de Medio Oriente. Cuando llegó este Sars Cov 2 se pudo hacer todo más rápido”. Recordó que la gente “cuestionaba cómo podía ser que se hiciera tan rápido una vacuna, y fue porque ‘se habían quemado etapas’ previas y se pudo adelantar mucho”, destacó.Puso relevancia que las vacunas “sirven y gracias a ellas erradicamos una enfermedad como la viruela. Muchos seguro no la alcanzaron a conocer. Yo alcancé a conocer personas con secuelas de viruela en la cara, dejaba cicatrices; era una enfermedad mortal. Se terminó porque se vacunó y se vacunó”. Mencionó que “todos los años, por escarificación (se raspaba la piel), se nos ponía arriba una gotita y nos vacunaban”. Y resaltó que hoy “en todo el planeta, no hay más viruela”.De la misma manera, Larrateguy apeló a la población a vacunarse. Puso hincapié en que en Argentina “se ha hecho un trabajo excepcional de vacunación”, aunque “en países africanos recién se está en un 20 %; los países que fabrican vacunas deberían estar allí volcando el excedente de vacunas para que, cuando más rápido lleguemos al 80 % de la población mundial vacunada, más rápido vamos a debilitar el virus”.Y agregó “en los lugares en donde el nivel de vacunación es muy bajo, las personas no vacunadas son una fábrica potencial de mutación del virus”.El especialista opinó que aquel que no se ha vacunado “tiene un egoísmo social muy fuerte. Creo que hay que hacérselo notar. Estoy de acuerdo que cada cual puede hacer con su cuerpo lo que quiere, pero tenemos una responsabilidad social. La libertad termina donde empieza la libertad del otro. Decimos que si no vacunamos el virus se puede transformar en una mutante nueva y más peligrosa y contagiar a la población. El que no se vacuna es una fábrica ambulante potencial de un virus más peligroso que el que tenemos”.De la misma manera, el médico aconsejó “vacunarse ya” en cuando esté la vacuna para su grupo etario. Se comenzó a vacunar a personal de salud y se va a vacunar a los niños. “Cuando venga el volumen de vacunas necesario, habrá que vacunar a cuanta persona se pueda vacunar, es mejor”.Además el especialista recordó que “la gripe produce tanto riesgo como el coronavirus. Hay que vacunar contra las dos enfermedades”.Y al mismo tiempo dijo que el clima comienza a hacer que “enfermedades como el asma empiece a tener exacerbaciones”.“El vacunar contra el coronavirus, contra la gripe, contra el neumococo (bacteria que produce alrededor de la mitad de las neumonías) estamos cubriendo más del 80 % de gérmenes que pueden dar una neumonía en personas vulnerables”, aseveró en el mismo sentido.Mucha gente con el cambio de tiempo empieza a tener “un goteo nasal” en las consultas médicas se repite la misma consulta por los síntomas y la duda en saber de qué se trata. El interrogante es ¿tengo covid o gripe? Ante esto el médico manifestó que “la única manera de saberlo es hisopando”. Si la persona no quiere hisoparse “lo que hay que hacer es aislarse, no ir a trabajar, controlar la temperatura, en caso de tener un oxímetro, controlar la oximetría y ver cómo evoluciona el cuadro, tomar paracetamol si sube la temperatura”. Ante alarmas como “que caiga la saturación de oxígeno, si la frecuencia cardíaca aumenta en reposo a más de 120 latidos por minuto, o tenga más de 38 º de temperatura, o se empiece a sentir mal, es necesario la consulta, hisopar para saber si se trata de coronavirus o si no lo es, tratarlo como una gripe”.En estos últimos días “las consultas giraron sobre cuadros de resfrío, aún no por gripe”.Las personas asmáticas “pueden desencadenar exacerbaciones si no están controlados correctamente”. En “asma- controlado, el paciente tiene una vida normal y usa los medicamentos todos los días para hacerlo”, y “en asma- descontrolado, están los casos de aquellos que no usan los remedios de forma correcta o se exacerbó por alguna de las enfermedades de las que estamos hablando”.Para todas las enfermedades respiratorias “los cuidados son los mismos: usar barbijo en los lugares en donde no conocemos si las personas se están cuidando o no como corresponde o si dudamos si nos van a decir la verdad o no, debemos usar barbijo. Es la forma de prevenir. Además de colocarse las vacunas correctamente y ante síntomas que puedan cambiar la modalidad habitual de la enfermedad, consultar porque puede haber una exacerbación”.Y por último, Larrateguy dijo que “casi el 15 % de la población padece alguna enfermedad respiratoria que produce ronquido”.