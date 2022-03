Santiago Ríos en Paraná: “Estoy recuperando parte de mi vida que no recordaba”

Santiago Ríos, el actor, director y dramaturgo que no para de cosechar éxitos en el país, visitó, en la tarde de este martes, Paraná, su ciudad natal. Mientras se encuentra ensayando en la ciudad de Santa Fe, el artista cruzó el túnel para disfrutar de una jornada de recuerdos en El Almacén de los 33.“Estoy recuperando una parte de mi vida que no me acordaba. Comenzaron a resurgir los recuerdos”, expresó ael actor.Sobre su visita a la ciudad, contó que lo invitaron a conocer el espacio cultural ubicado en calle Ernesto Bavio y Courrege “pero no me contaron nada. Es todo sorpresa”. “Este reencuentro es una especie de sanación. A medida que ellos van charlando, yo me voy acordando de otras cosas. Es importante recuperar la memoria”.Próximamente, el actor dictará un seminario en Paraná: “lo estamos gestando”. Además, señaló que está evaluando la posibilidad de actuar en la ciudad.De chico ya soñaba con ser actor, y hasta se tiraba tinta china roja y se hacía el muerto, para diversión de su vecina, en su Paraná natal. Con tan solo cinco años actuó en el teatro 3 de Febrero y cantó tangos en LT14.