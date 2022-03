Soldados Clase 63 se reunirán en Villa Urquiza como homenaje “a los que faltan”

Paraná El relato de un sobreviviente del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano

La guerra de Malvinas marcó a muchos jóvenes que realizaban su instrucción militar durante los años 1981 y 1982. Muchos de ellos, se sumaron a reforzar diferentes dependencias militares de Argentina, mientras que otros, fueron destinados a pelear en el frente y varios no regresaron.Un grupo de conscriptos se reunirán este fin de semana en Villa Urquiza y La Picada, para homenajear a aquellos que compartieron la instrucción militar en Paraná y que “hoy faltan”, señaló a Elonce Víctor Irigoitia.Los soldados Clase 63 de la Compañía de Arsenales 2 y el Batallón Logístico 2, se reunirán el 1º de abril en Villa Urquiza y al día siguiente, recorrerán La Picada, donde se hizo la instrucción. “Cuarenta años después, queremos juntarnos y recordar, pero también homenajear a los que faltan ”, remarcó Irigoitia.“Somos 25 (de los 120) que vamos a juntarnos y hacerle un pequeño homenaje a los chicos que ya no están”, remarcó Víctor e invitó “a los que quieran venir porque los extrañamos después de 40 años”.“Algunos nos contactamos y otros que vengan, seguro no nos vamos a conocer, pero que vengan, busquen el grupo donde está la Bandera Argentina y los vamos a recibir”, concluyó.