Tras once días de búsquedas y desesperación, encontraron a Felipe, el caniche que se había escapado el pasado viernes 18 de marzo, confirmó aAlejandra González, dueña de Felipe. El can de dos años fue llevado a una veterinaria para que le corte el pelo, pero cuando sus dueños lo fueron a buscar se enteraron de la noticia.Según relató, cerca del mediodía comenzó a recibir varios mensajes donde le indicaban que había un perrito en calle Alameda que se desplazaba para calle Mitre. “Lo encontramos en inmediaciones del nuevo shopping en calle San Juan y San Lorenzo”.“Mi hija cuando lo vio, se largó a llorar al igual que Felipe”. Además, agregó que cuando el can regresó a su hogar “no sabía si correr, llorar o jugar con nuestro otro perro que lo extrañó mucho”.“Estamos muy agradecidos con todo el mundo por la difusión de la búsqueda y la ayuda que recibimos. Nos sentimos muy acompañados por gente”, destacó la mujer y valoró la colaboración de los albañiles de la obra del nuevo shopping quienes “lo resguardaron hasta que llegamos”.