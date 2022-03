El relato de un sobreviviente del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano

Video: El relato de un sobreviviente del Crucero ARA General Belgrano

Paraná Está abierta al público la muestra estática de Malvinas en Plaza Mansilla

En el marco de la inauguración de la muestra estática sobre la guerra de Malvinas, la cual puede ser recorrida por el público en general en la carpa instalada en plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno,recogió el testimonio de José Cabrera, ex combatiente y uno de los sobrevivientes del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano.Con 34 años, Cabrera fue parte de quienes partieron a las islas. Por momentos, y cuando los recuerdos vienen a su cabeza e intenta ponerlos en palabras, su voz se entrecorta y la emoción es inevitable.“Después de 40 años le tengo que agradecer a Dios y dar conocimiento a los chicos de lo que sucedió para que sepan la verdad”, dijo.Al observar una réplica del Crucero que forma parte de la muestra estática confiesa que “es un sentimiento muy bravo, cuesta, pero hay que salir adelante y explicar porque es como un desahogo. Cuando poníamos las cosas en la exposición nos temblaban las manos”, reconoció.Cabrera estuvo dos veces en el Crucero, era mecánico maquinista. “Fue todo muy bravo”, remarcó y contó que en ese momento “pensé en mi familia. Estuve desmayado y salí unos 15 minutos antes que se hundiera, estuve sumergido en el mar a 19 grados bajo cero. Cuando me mojé me recuperé, por el mismo frío”.“La guerra es fea, el nombre no más lo dice. Ahora estamos mirando esta guerra (por Ucrania), pero eso no se llama guerra, se llama asesinato, es otra cosa”, expresó.