Está abierta al público la muestra estática de Malvinas en Plaza Mansilla

Fue inaugurada la muestra estática sobre Malvinas, la cual puede ser recorrida por el público en general en la carpa instalada en plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno.Al respecto, el excombatiente, Carlos Valdez, señaló que “es el encuentro no solo de los veteranos de guerra, sino una historia viva que sucedió en nuestro país y todos acudimos al llamado en defensa de nuestra soberanía”.En diálogo con, expresó que “quisimos destacar a nuestros caídos entrerrianos al lado de nuestra bandera. Luego continuamos con los objetos personales de los veteranos como cámara de fotos, banderas izadas en Malvinas, restos de linternas que envejecieron con nosotros. El jarro de un exsoldado que quiso donarlo a nuestro museo, dinero que se utiliza en Malvinas, restos de una esquirla, abrigos y ropa. A veces lo jóvenes dicen qué viejo que está esto, esa ropa estuvo con nuestros solados clase 62 y 63”, describió.Carlos contó que cuando fue a las islas tenía 20 años y pertenecía a Fuerza Aérea. “Estuve en Puerto Argentino. Pudimos ver tantos héroes que quedaron allá”, recordó y destacó los gestos del pueblo, con las cartas que les escribían y las mujeres que tejían para ellos.Valdez informó que a la muestra “pueden concurrir no solamente las escuelas, sino todas las personas que lo deseen para conocer parte de la historia. Los esperamos con gusto. Les vamos a contar la historia viva de lo que aconteció”.“Tengo muchísimos recuerdos. Cuando uno quiere rescatar al hermano herido, no le importa el pellejo”, expresó.Finalmente, y en el marco de lo que acontece actualmente en Ucrania, el veterano dijo que “enfrentar y llevar adelante un conflicto armado es una desgracia total. Hay pérdidas humanas y materiales. Significa un retroceso para un país. Es triste, pero cuando somos llamados a defender la Patria hay que estar adelante, pero se deben tratar de evitar”.