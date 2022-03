40 años de Malvinas: se realizó el izamiento de banderas en plaza Mansilla

Por el 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas, este martes se concretó un nuevo izamiento de los pabellones nacional y provincial junto al Escuadrón Histórico de “Dragones de la Muerte” de la Policía de Entre Ríos; participaron veteranos, familiares, estudiantes secundarios y autoridades.En la oportunidad, el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, a través deinstó a las escuelas “a trabajar durante esta semana de Malvinas sobre lo que significan conceptos como la soberanía, la memoria de nuestros héroes que fueron a luchar por la defensa de nuestro territorio” e invitó a ingresar al portal Aprender donde hay un dossier con material didáctico para trabajar en las aulas junto al material impreso que llega desde Nación. “Malvinas es una causa que no tiene una fecha, al margen de lo que significa el 2 de abril”, fundamentó.También se refirió a la charla “Malvinas es Tener Memoria”, una actividad organizada desde la Departamental de Escuelas de Paraná y la Subsecretaría de Derechos Humanos con la participación de la Dirección de Veteranos municipal, a través de la cual, disertarán veteranos de guerra e historiadores en relación al 40° Aniversario de la Gesta.“En el dialogo y apertura que tienen las escuelas para recibir a los ex combatientes se hace un puente entre ese pasado doloroso por lo que significó la guerra y esa experiencia traumática para muchos jóvenes, prácticamente de la misma edad de nuestros estudiantes más grandes de la secundaria, y lo que significa el orgullo de ser argentinos y sentirse parte de una misma identidad, una misma patria y un mismo proyecto colectivo de futuro”, destacó Müller.La vicegobernadora Laura Stratta, por su parte, rescató la importancia de acompañar a los ex combatientes en “esta conmemoración muy especial: son 40 años del 2 de abril de Malvinas”. “Vamos a inaugurar una muestra el 1 de abril en el Museo de Casa de Gobierno, la que recorrerá los 17 departamentos de la provincial; y sancionamos una ley por la que aumentamos la pensión que cobran los veteranos y el gobernador la promulgará próximamente”, anunció.Mencionó, además, que “hay una serie de actividades que buscan visibilizar lo que significó la guerra, la importancia de la paz y la soberanía”, ya que según argumentó, “son semanas para reflexionar y debatir para sentar las bases sobre qué presente y qué futuro queremos”.“Malvinas se lleva en el corazón, y es un dolor también; una causa a nivel nacional por eso es importante acompañar desde lo simbólico y lo gestual”, ponderó Stratta.Los izamientos se desarrollarán todos los días hasta el 1 de abril en los mástiles de Plaza Mansilla. Y la carpa -donde excombatientes exhibirán información de la gesta de Malvinas- permanece abierta a todo público en en Plaza Mansilla y cuenta con la presencia de integrantes de la Dirección de Veteranos de Guerra y excombatientes.