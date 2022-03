Paro: Este martes no habrá servicio de trenes entre Paraná y Colonia Avellaneda

Este martes habrá un paro de actividades de parte de trabajadores ferroviarios nucleados en el gremio La Fraternidad que afectará a todo el país. La medida afectará el servicio de trenes entre Paraná y Colonia Avellanada.



Por lo tanto, por el momento se tiene por suspendido el servicio que utilizan cientos de pasajeros diariamente para trasladarse entre la capital provincial y Colonia Avellaneda, con las paradas intermedias.



A su vez, el secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, ratificó el paro nacional de 24 horas a partir de la medianoche "en defensa de la industria ferroviaria y los puestos de trabajo", lo que afectará todos los servicios de pasajeros y de cargas del país. Los motivos del paro La medida de fuerza había sido dispuesta el 21 de este mes por el Secretariado Nacional del gremio, y fue ratificada este lunes por Maturano. "La Fraternidad no duda en defender a la industria ferroviaria y los puestos de trabajo, vulnerados por la decisión judicial de suspender los servicios entre Buenos Aires y Bahía Blanca por un descarrilamiento. La organización sindical también ratifica el estado de alerta y movilización", enfatizó el dirigente, quien adelantó que continuarán los paros y el quite de colaboración en la actividad.



Maturano sostuvo en un video y en un documento de prensa que la industria ferroviaria "es de forma permanente atacada, en este caso por la justicia", y añadió que el gremio también rechaza "las irregularidades producidas en la compra fantasma de pasajes en servicios de la actividad, que agotan las disponibilidades y transfieren pasajeros al sector del autotransporte".



"El ferrocarril está siendo atacado y, prueba de ello, es lo que ocurrió durante el asfaltado de vías y ante la negativa de algunos intendentes a que los servicios se detengan en sus localidades, como ocurre en Chascomús, por ejemplo", afirmó.



El malestar también se relaciona con "las conductas de algunos gobiernos provinciales que, violentando la ley, se adueñan de territorios ferroviarios propiedad de la Nación y utilizan terrenos para variados fines y no para construir viviendas para el personal, que no tiene casa propia en un 60 por ciento", dijo.