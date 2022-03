Farmacias esperan la llegada de la vacuna antigripal: los precios

Antialérgicos



La semana pasada comenzó la campaña nacional de vacunación contra la gripe, pero aquellas personas que no estén contempladas en los grupos que tienen acceso gratuito, podrán adquirirlas en las farmacias.consultó en Farmacia Villegas desde donde indicaron que hasta el momento no han recibido las vacunas y adelantaron los precios. Además, contaron que hay un aumento en el consumo de antialérgicos.Sobre la vacuna antigripal, la farmacéutica Florencia Levitzky, indicó que todavía no se encuentra en stock y están a la espera de recibirlas. Respecto los precios, dio cuenta que hay desde 3100 pesos hasta 4000 pesos.La versión más económica es laes decir que cubre para una cepa menos. Después se podrá conseguirEl virus de la gripe tiene cambios en su composición a medida que se va multiplicando y esto hace que el mismo mute con el tiempo, por eso en general todos los años no se tienen los mismos tipos de influenza.Del virus A hay dos subtipos: H1N1 que produjo la pandemia en 2009 y H3N2, que es la cepa que está actualmente circulando en el país con más predominancia. Del virus B, no se llaman subtipos, sino que se habla de linajes y desde el año 1985 hay dos circulantes, Yamagata y Victoria, que a su vez sufren algunas mutaciones.La vacuna antigripal comenzó siendo monovalente, después pasó a ser bivalente y luego se llegó a la trivalente que se usa masivamente desde hace varios años. La ventaja de la vacuna tetravalente es que cubre uno de los dos linajes B, que la trivalente no hace. Estos dos linajes B son más difíciles de predecir. Eso no quiere decir que la vacuna trivalente no sea efectiva.Por otra parte, Levitzky, confirmó que durante el mes de marzo “aumentó considerablemente el consumo de antialérgicos y antigripales, por el cambio de tiempo y el inicio de clases”. Los antialérgicos, como Loratadina y Cetirizina, son para la rinitis estacional y el lagrimeo y hay en versión jarabes para los más chicos.Sobre los antigripales, indicó que algunos se venden bajo receta, y muchos optan por llevar el té que viene para paliar los primeros síntomas de la gripe, si es que son leves. En caso de fiebre se debe acudir al médico, recomendó.“El mes pasado y también durante enero, hubo faltante de paracetamol de 1 gramo. La gente lo usaba mucho por el tema de la vacuna y por eso hizo mucha falta en las farmacias”, pero ahora el stock está normalizado.Finalmente, la farmacéutica mencionó que en esta época, se empieza a consultar y llevar vitaminas “que ayudan a reforzar el sistema inmune”, hay para adultos y también para niños en comprimidos masticables.