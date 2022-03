Ómnibus chocó a obrero que trabajaba a 4 metros de altura sobre avenida Ramírez

Un colectivo doble piso que cubre un recorrido de larga distancia chocó esta mañana, a un trabajador que trabajaba aEl tremendo accidente sucedió en cuando un camión con grúa, que estaba estacionado y señalizado, había elevado al trabajador, en la intersección de la avenida con calle Noogyá. Tras el impacto del ómnibus,Cuarenta minutos después del accidente,. “Todos los colectiveros que pasaban, frenaban porque son altos y nos preguntaban si pasaban, incluso,, el trabajador que se encontraba a unos cuatro metros de altura.“Tras chocar la cuba, se quebró el cuerpo, me cayó todo encima y yo quedé adentro del camión”, contó el hombre y aclaró que si bien, cayó de una altura considerable, no sufrió lesiones, aunque señaló: ““Ya había colocado el semáforo y el decrementador, me faltaba instalar el cartel de prohibido girar,y agregó que “siempre se pide precaución y que todos respeten el trabajo de los demás”.Se trataba de un colectivo e la empresa Andesmar que circulaba con pasajeros. Tras chocar al trabajador en la altura del semáforo,. También se hicieron presentes los agentes de tránsito municipal.