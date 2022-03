Vacunan contra el sarampión y aseguran que “hay mucha gripe” en Puerto Viejo

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que se registró un "posible caso" de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires" y emitió una alerta epidemiológica. En el Centro de Salud de Puerto Viejo aplican dosis contra esa enfermedad.La enfermera María Molina señaló aque se vacuna “a los niños de un año y los de ingreso escolar”, al tiempo que indicó que “la gente cumple” con las aplicaciones de las distintas dosis previstas en el calendario.Asimismo, informó que “las personas nacidas después de 1965 que no tengan ninguna dosis, también pueden vacunarse”, pero aclaró que no han visto “ningún caso”.Además, expresó que esta vacuna no tiene “ninguna contraindicación”.Por su parte, su colega, Juanita Bejariel comentó a este medio que hace dos sábados salieron por el barrio a realizar un control de carnet y resaltó que “todos estaban al día, tanto en lo que hace al esquema establecido como con el covid”. La profesional manifestó que” en 1997 vi un caso de sarampión en un chico adolescente.”Admitió que preocupa la posibilidad de que resurjan este tipo de enfermedades porque “es muy riesgosa”.Por otra parte, comentaron que vacunan contra el coronavirus con la monodosis Cansino y también con Sinopharm a los chicos, mientras que, por el momento, la antigripal es solamente para el personal de salud.Bejariel destacó que “hay mucha gripe y afecta tanto a grandes como a niños. Los síntomas son muy parecidos al del coronavirus y por ello tienen que consultar al médico”.