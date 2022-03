Malvinas: lo que atesora la carta de un soldado antes de partir a la guerra

En la Biblioteca “Puerto Argentino” de Paraná está expuesta una carta que escribió a su familia el ahora director municipal de Veteranos de Guerra, Oscar Benítez, antes de partir a Malvinas. La misiva, en la que el soldado se despedía de su toda su familia, fue hallada por su hija, Lorena, quien tuvo la iniciativa de rescatarla para dar muestra de lo que significó la gesta.“Esa carta la tenía olvidada y apareció hace tres años; mi mamá la tenía guardada y cuando ella falleció, la encontró mi hermano”, rememoró Benítez a. Y agregó: “La escribí un día antes de pasar a Malvinas, el 26 de abril por la mañana”.“Ahí me estoy despidiendo porque, antes, las comunicaciones no eran posibles, y esa fue la última carta que mandé desde el continente a mi familia”, aseguró el veterano de guerra y funcionario municipal. “Me despedía de todos, de mis padres, mi hermana, primos y sobrinos, porque en el pueblo éramos toda una familia y siempre estábamos juntos, almorzando los fines de semana y, prácticamente, convivíamos todos juntos”, fundamentó.Lorena Benítez, encargada de la Biblioteca Puerto Argentino, aseguró: “Todos creen que como tenemos a nuestro papá en casa y que como es veterano de guerra siempre va a contar cosas, pero no es así porque nunca cuenta nada, y tampoco vamos a estar interrogándolo. Aprendimos a respetar el silencio y a acompañar a donde sea”.La hija del veterano caracterizó al hallazgo de la carta como “una odisea” porque quería exponerla en la biblioteca, pero no podía conseguirla. “Con mi hermano, que está en Corrientes, manteníamos comunicaciones en secreto para hacerle una copia y que él no se entere porque todo el tiempo preguntaba de qué estábamos hablando”, rememoró.De acuerdo a lo que contó, en el mensaje, su padre “se despedía porque incluso ya había conseguido trabajo, así que tenía programado lo que iba a hacer después de la guerra”. “Es un gran sentimiento el poder acompañar y poder estar con ellos”, remarcó.De hecho, Lorena comentó que los encuentros de la agrupación Generación Malvinas escucha las vivencias de otros hijos de ex combatientes. “Todos tienen una historia para contar y nunca uno puede saber cómo se siente el otro porque no se puede entender el sentimiento que lleva dentro, pero sí siempre decimos que somos hermanos de sentimiento de Malvinas”, ponderó.La Biblioteca “Puerto Argentino” de Paraná “es la única biblioteca de la provincia sobre Malvinas y la quinta que funciona en el país”; puede visitarse en las inmediaciones del ferrocarril de Paraná.