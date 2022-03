Cronograma de actividades por el 40º aniversario de la Gesta de Malvinas

Por el 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas, habrá diversas actividades en Paraná. Son generadas desde el Centro de Veteranos de Guerra, la Municipalidad de Paraná, el Ministerio de Gobierno y Justicia de la Provincia y el Consejo General de Educación. Todas las actividades fueron consensuadas en el marco de la Comisión Especial de Homenaje por Malvinas. Cronograma Izamientos



Los izamientos son en conmemoración al 40 aniversario junto al Escuadrón Histórico de “Dragones de la Muerte” de la Policía de Entre Ríos. Actividad conjunta con el Ministerio de Gobierno de la Provincia. Se realizarán desde el lunes 28 de marzo al viernes 1 de abril a las 7:30 horas junto a veteranos, familiares y estudiantes secundarios.



Muestra estática



La inauguración de la carpa será el martes 29 a las 9 horas y estará disponible para su visita hasta el jueves 31 a las 20 horas en la Plaza Masilla.

Se expondrán ropas varias, equipos de radio, elementos utilizados en la guerra, cascos, maquetas, etc.



Charla “Malvinas es Tener Memoria”



Actividad organizada desde la Departamental de Escuelas de Paraná y la Subsecretaría de Derechos Humanos con la participación de la Dirección de Veteranos municipal, donde disertarán veteranos de guerra e historiadores en relación al 40° Aniversario de la Gesta.



Vigilia 1° de abril



Como cada año, el Centro de Veteranos convoca a familiares y público general a acompañar a los ex combatientes en la vigilia que se desarrollará desde las 20 horas en la Plaza de las Colectividades y contará con la presencia de las bandas de la Policía de ER, la Fuerza Aérea y del Ejército.



2 de abril



-Izamiento de bandera en el mástil del Parque Humberto Varisco, a las 8 horas, junto a autoridades, ex combatientes y familiares.



-Desfile cívico militar sobre calle Alameda de la Federación a las 10:30 horas.



-Maratón “Malvinas No Olvidar”



-A las 13 horas se realizará el cruce del Túnel Subfluvial desde el peaje de Santa Fe hasta el peaje de Paraná, continúa por Antonio Crespo, Laurencena, hasta el Club Rowing, para finalizar en la Plaza de las Colectividades.