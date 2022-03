Frente a Tribunales, pidieron justicia por los hermanos fallecidos en un choque

Se realizó una concentración frente a Tribunales para pedir justicia por Jésica y Damián Cancio Bupo. Los jóvenes perdieron la vida como consecuencia de un tremendo siniestro vial ocurrido el domingo 13 de marzo alrededor de las 6, sobre Avenida de las Américas y calle Lisandro de la Torre. Allí un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), chocó el automóvil Renault Megane en el que se trasladaban.Gabriel Ávalos, el viudo de Jésica, dijo aque la intención “es que nos vean que estamos acá, que no nos vamos a quedar quietos hasta que se haga justicia. Mínimamente se tiene que recaratular la causa y aplicarle a este muchacho (el colectivero) una sanción que sea justa”.Cuestionó que “se lo está tratando como si fuera un accidente y no es así. Se trató de una imprudencia total del chofer, negligencia de la empresa por tener a cargo gente sí de semejante unidad y se lo simplificó mucho”.Remarcó que “hay un testigo que vio el colectivo que desde Avenida de las Américas y Ramírez iba a lo que daba, pasando semáforos en rojo. Casi los chocó a ellos, que se tuvieron que salir del carril para evitar el choque, o siguieron y vieron que iba haciendo zigzag. Esta gente fue la que llamó al 911 y a la ambulancia”.Ávalos describió que “nuestra vida es un caos. Estamos completamente desorientados para todo. En mi momento de trabajo ella cuidaba el nene y cuando ella trabajaba lo hacía yo. Ahora estoy solo, con una criatura de dos años y medio, sin poder trabajar. Pero esto es lo mínimo, porque el tema es que ya no lo tenemos a ellos”.“Que la Justicia tome cartas en el asunto. Esto no tiene que volver a pasar”, enfatizó.Sobre Sebastián, el único sobreviviente, manifestó que “está complicado, no física, sino psicológicamente, porque perdió a su pareja en el mismo accidente. Todavía no cae”.En tanto, Janette amiga de Damián, dijo que están pidiendo que “la carátula sea homicidio con dolo eventual reiterado, porque el colectivero iba en exceso de velocidad, es chofer profesional y pasa en rojo un semáforo. Esto no es culposo; sabía que con su accionar podía provocar un daño”. Y expresó que si se recaratula la causa como ellos piden el conductor podría recibir una pena de 8 a 25 años de prisión.