Cumple domiciliaria y es amenazada por su hermano: “Quiere quedarse con mi casa”

Anabel Rodríguez cumple con una pena de cuatro años de prisión por un delito vinculado con la venta de drogas al menudeo en Paraná. La mujer cumple su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario y, a través de Códigos el programa que se emite por Elonce, denunció a su propio hermano por “acoso, amenazas y hostigamientos”. “Él está buscando para quedarse con mi casa”, reveló.



“Hace más de un año que sufro acoso, amenazas y hostigamientos. Y ya no doy más; estoy cansada, nerviosa y no duermo”, confesó la mujer al mostrarse “totalmente arrepentida” por incurrir en la venta de drogas. “No estoy orgullosa de lo que hice”, reveló y aclaró que cometió ese delito “por necesidad, el golpe de la vida”.



“No se consigue trabajo, también fui débil, porque tengo argumentos para salir adelante. Y hoy hago pan casero, puse una inversión en un quiosquito donde empecé un emprendimiento pequeño, y por el cual sobrevivo”, contó Anabel al comentar que su marido no puede salir a trabajar “porque esta persona me amenaza todo el tiempo”. “Es mi propio hermano; él se cree con derechos en el barrio y se quiere quedar con mi casa, pero no se lo voy a permitir porque me costó sacrificio cada ladrillo que levantamos”, sentenció.



Es que si la mujer incurre en un episodio de violencia pierde el beneficio del arresto domiciliario y debería pasar a cumplir su pena en la Unidad Penal de Mujeres de Paraná. “Eso es lo que mi hermano está buscando para quedarse con mi casa”, aseguró Anabel.



“No puedo denunciar porque no puedo salir de mi casa, y mi marido fue a Fiscalía, pero lo mandan a Robos y Hurtos y no entendemos por qué. En Mediación se llegó a un acuerdo, pero él nunca cumplió y siguió amenazándome”, sintetizó en relación a la situación que atraviesa por las intimidaciones de su propio hermano. (Elonce)