Madre pide ayuda para tratar a su hija esquizofrénica: “Amenaza con matarme”

María del Carmen Allegre, a través deel programa que se emite por, imploró por ayuda para asistir a su hija que es paciente esquizofrénica; la joven de 23 años, en sus episodios de crisis, ocasiona destrozos en la casa y hasta amenaza con matar a los miembros de su propia familia.“Micaela Jaime sufre de esquizofrenia, atraso madurativo y es epiléptica. En la Policía no me toman la denuncia porque, al ser paciente del Hospital Escuela, no puede ir presa por sus problemas de salud. En Tribunales tampoco y en Violencia de Género me toman los datos y me dicen que me van a llamar, pero nunca lo hicieron”, explicó la mujer, “Van a esperar a qué me mate o a que yo tome medidas para poder defenderme”, se preguntó.Allegre aseguró que en el Hospital Escuela de Salud Mental “solo le ponen una inyección” a su hija y, según ella, no recibe mayores respuestas para la atención de la joven. “Van a esperar a que mate a alguien o ataque y golpee a una pobre mujer indefensa”, apuntó.“Ya me pegó una patada en las costillas. Busca cuchillos y empieza a tirar. Me dice `mami vos vas a amanecer muerta´; `soy capaz de matarte cuando estés dormida´; `voy a romper la botella y te voy a cortar con un vidrio´”, detalló la mujer en relación a los episodios en atraviesa por la enfermedad mental de su hija. “`Mami, si vos te dormís, yo te mato; a vos, a Rodrigo o a Ailén´”, son las amenazas de la joven en sus crisis.“Y cuando se levanta tengo que estar viendo que no vaya a buscar un cuchillo o un hacha”, lamentó la mujer.Según la ley de salud mental, la Nº 26.657, la internación de una persona que tiene padecimiento mental “sólo puede indicarse la internación cuando aporte mayores beneficios terapéuticos y esto debe ser lo más breve posible”. Pero, según la normativa nacional, un paciente mental no puede ser internado contra su voluntad: “La internación contra la voluntad de la persona sólo se puede hacer cuando el equipo de salud determina que hay una situación de riesgo cierto e cercano para él o para terceros. También es necesario que en esa situación no haya otra posibilidad más eficaz para el tratamiento de la persona”, indica. (Vea el articulado de la ley de salud mental)