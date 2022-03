La vacunación antigripal inicia con personal de salud, embarazadas y puérperas

Foto 1/2 Foto 2/2

La provincia de Entre Ríos recibió el pasado miércoles las primeras 38.080 dosis de vacunas antigripales para dar inicio a la campaña nacional. En primer término se vacunará a personal de salud y luego a la población en general.



Desde el vacunatorio del hospital materno infantil San Roque de Paraná, la enfermera Estela Larrosa explicó a Elonce que “durante este viernes y lunes y martes de la semana próxima vamos a estar vacunando únicamente a personal del nosocomio. No estamos vacunando para afuera, a excepción de embarazadas y puérperas (hasta 10 días después del parto)”.



“Todavía no tenemos autorización para vacunar a gente de afuera porque todavía no hay vacunas”, insistió la enfermera y dio cuenta que “están viniendo muchos abuelitos por la vacuna y se van sin nada”.



Después del martes 29 y de forma progresiva se irá convocando a los grupos de riesgo para los cuales es obligatoria la vacuna: niños de 6 a 24 meses de edad, personas entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo y mayores de 65 años.



“Con estos cambios de tiempo y el covid es importante vacunarse, no sólo en los niños y los abuelos sino en todas las personas”, afirmó Larrosa y señaló que si bien “hay papás antivacunas, esto del covid los ha hecho reaccionar y se están poniendo al día, son chicos que se pueden rescatar con sus vacunas”.



Finalmente, y una vez que empiece la vacunación para la población, la enfermera pidió paciencia a quienes asistan al San Roque: “a veces se hace un tumulto de gente, vengan con tranquilidad. Somos pocas para vacunar, pero los vamos a vacunar a todos”.



El vacunatorio del hospital funciona de lunes a viernes de 8 a 18 horas . Elonce.com