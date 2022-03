Piden que tapen un pozo de grandes dimensiones tras una obra inconclusa

Una vecina de calle 3 de Febrero, entre Don Bosco y Pringles, a través desolicitó a la Municipalidad de Paraná la reparación “urgente” de un pozo de grandes dimensiones, el cual se formó hace tres meses, después de trabajos de Obras Sanitarias, y no fue cubierto por Conservación Vial.“El 28 de diciembre vinieron a hacer un enlace para agregar un caño hacia la vereda de enfrente, rompieron con retroexcavadora, destrozaron el desagüe de la cloaca y estuve unos 20 con un pozo de agua hasta que lo arreglaron. Pero después se desmoronó todo hasta el garaje; reclamé para que vinieran a arreglar, y hasta ahora no he tenido respuestas ni soluciones”, detalló Carolina.Y agregó: “Desde Obras Sanitarias me dijeron que el arreglo depende de Conservación Vial; se pasan la pelota de uno a otro y mientras tanto hace tres meses que no tengo soluciones”.La mujer anticipó que proyectaba iniciar acciones legales contra el municipio “porque es un peligro para el vecino que pasa caminando”. “Con la retroexcavadora rompieron la pared de contención de la boca de tormenta y ahí dejaron todo tirado; con la primera lluvia de enero se corrió y los vecinos tuvieron que colocar una puerta sobre el pozo porque si una persona cae ahí, lamentablemente, no la vemos más”, fundamentó.Raúl, otro vecino, de calle 3 de Febrero al 1841 contó que “a mediados de febrero, hicieron la conexión a la cloaca, taparon con arena y quedaron en volver, pero hasta ahora no regresaron”. “Y no puedo ni usar el garaje para guardar la camioneta porque la zanja que cavaron está en el medio del ingreso”, apuntó.