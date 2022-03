Rescataron a tres caballos utilizados para la tracción a sangre en Paraná

Rescataron a tres caballos que eran utilizados para la tracción a sangre en Paraná; el operativo se registró este jueves en calles Santos Domínguez y División de Los Andes, registróUna denuncia impulsada por la ONG No más TAS por la presencia de un carro que era tirado por un caballo demandó el inicio de un operativo municipal y policial en cumplimiento de la ordenanza que prohíbe la tracción a sangre en Paraná. Según pudo saber, cuando el procedimiento había iniciado, se hicieron presentes en el lugar, otras personas que también se trasladaban en dos carros tirados por equinos; estos otros dos animales también fueron retirados de sus dueños.“La yegua está en buenas condiciones, y lo único que quiero es que me den una respuesta”, aseguró auna mujer que custodiaba el animal. Y si bien dijo conocen la ordenanza municipal que prohíbe la actividad, fundamentó: “Siempre andábamos”.“Ya me habían quitado un caballo y nunca me dieron una respuesta desde la Municipalidad; nunca me anotaron para entrega de motocarros y tuvimos que volver a lo mismo: cirugear e ir a las panaderías y carnicerías”, argumentó la mujer a la que quitaron el animal.En Paraná, la Ordenanza Nº 9.537 prohíbe en todo el ejido de la ciudad “la circulación de cualquier medio de transporte cuya tracción verse sobre la fuerza de un animal, sea para el transporte de cargas y/o personas”.En otro articulado establece que esa prohibición “de toda clase de medios de transporte de tracción a sangre animal será progresiva desde el microcentro hacia los barrios o zonas aledañas, hasta alcanzar toda la superficie del ejido urbano municipal y quedará prohibida a los 360 días de reglamentada” la norma, que fue en marzo de 2017.Y en otro tramo de la norma se hace referencia a que “de manera concomitante del avance del programa de eliminación de la circulación de medios de transporte de tracción a sangre, el Departamento Ejecutivo Municipal continuará con el Programa de “cesión voluntaria” de los animales (Recuperadores de Derechos) a cambio de la entrega de un medio alternativo. El programa tiene como objetivos: a) mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores informales; b) asegurar condiciones de tránsito haciéndolas más seguras y equitativas; c) mejorar y resguardar la calidad de vida de los equinos y d) la preservación del ambiente”.