Colocaron una ofrenda floral en el monumento a la Memoria en Paraná

En el Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el intendente Adán Bahl encabezó la entrega de una ofrenda floral al monumento a la Memoria ubicado en plaza Sáenz Peña de Paraná; estuvo acompañado por Mariana Fumaneri, ex presa política e integrante de La Solapa.“Este es un momento muy emotivo porque nos acompañan personas que sufrieron en carne propia y en la medida que existan argentinos desaparecidos y nietos que no conozcan su identidad, tenemos que seguir pidiendo Justicia sobre la base de la memoria y la verdad”, aseguró ael mandatario municipal.Bahl rescató la importancia de recordar estos hechos “para que todos tengamos presente lo que ha sido el horror de la dictadura cívico-militar en Argentina, para honrar a los muertos y para que esto nunca más vuelva a ocurrir”.Al caracterizar a la entrega de una ofrenda floral como “una ceremonia emotiva y sencilla”, fundamentó que fue “absolutamente necesaria porque mantener viva la llama de declamar permanentemente la Justicia es algo que tiene que hacerse permanentemente porque hay muchos jóvenes que no vivieron ese proceso y es imprescindible conocerlo para que nunca más vuelva a ocurrir”.En la oportunidad, Mariana Fumaneri, ex presa política e integrante de La Solapa, explicó: “Hoy para nosotros es un día de lucha, en el que traemos la presencia de nuestros muertos y desaparecidos, y para todas las generaciones, porque esto es algo que no se termina en tanto y en cuanto haya un poder interesado en hacer de esto un silencio, que no se sepa, que no se conozca”.En ese sentido, bregó por “romper con ese silencio, por nuestra identidad, memoria, verdad y justicia, como pueblo que defienda y conozca su historia; para que cuando hablemos de desaparecidos, tengamos nombres, porque tenían una familia que los esperaron por mucho tiempo y hay quienes esperan sus huesos; hay chicos que hoy son adultos y no conocen su identidad porque fueron robados, apropiados”.Fumaneri recordó que estuvo presa “en condición de botín de guerra con todas las posibilidades de no estar hoy acá”. “Siempre resistimos a esos tormentos que nos imponían a diario para que nuestras familias pudieran visitarnos, que nos pudieran ver, pero siempre fuimos perseguidos”, rememoró al dar cuenta que fue liberada en marzo del ´82.“Hoy, con los años, nos agarra más ablandados y a quienes les cuento mi historia, les doy mucho de mí, lo que viví y mis sentimientos; es algo que se hace vivo constantemente porque tenemos la obligación moral de que se conozca. Porque luchamos contra alguien que no quiere que esto se sepa, que nos puso un rotulo que todavía muchos dicen `pero algo habrán hecho´. ¡Y si, hicimos! porque queríamos democracia, igualdades, luchamos contra un proyecto económico al cual no adheríamos porque era de integra y de pobreza”, fundamentó Fumaneri.