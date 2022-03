Jueves feriado: ¿Cómo funcionará el comercio en Paraná?

Este jueves 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha fue establecida en 2002 y, de acuerdo al calendario oficial, se trata de uno de los feriados inamovibles del 2022.



Con respecto a cómo funcionará el comercio en la ciudad de Paraná, Betiana Curiotti, titular de la Cámara de Comerciantes del Microcentro, indicó a Elonce que cada comercio puede optar por trabajar o no.



“Es un feriado nacional y se dejó a libre elección del comerciante quien quiera hacer la apertura, siempre y cuando sabiendo, que el pago de la jornada al empleado es doble”, aclaró.



“Sabemos que muchos van a abrir media jornada, algunos en horarios reducidos, y otros directamente prefieren no abrir, teniendo en cuenta que estamos a fin de mes y las ventas se reducen un poco”, mencionó Curiotti y remarcó que los “comercios vinculados al deporte o lo que es turismo, van a abrir porque como está el campeonato del maxibásquet y hay muchos turistas”.



Finalmente, mencionó que “quien quiera saber por un comercio en particular, que lo consulte por las redes, porque esta vez va a ser un poco variado” el funcionamiento y horarios de apertura de los locales en el centro de la ciudad. Elonce.com