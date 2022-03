Cambian de recorrido líneas de colectivos por la obra en avenida Zanni

A partir de este miércoles 23, y por 10 días, Zanni entre Newbery y Luis Alberto Spinetta estará cortada. La línea 12 tendrá nuevos recorridos y paradas.



Desvío de Línea 12:

Hacia Casa de Gobierno:

Zanni – R. Balbín – Gdor. Parera – C. Larralde – Vivanco – Newbery Gdor. Parera y recorrido habitual

Paradas:

Zanni y Balbín

Balbín y Gdor. Parera

Gdor. Parera y C. Larralde

C. Larralde y Vivanco

Vivanco y Estevez Boero

Vivanco y Solari

Vivanco y Newbery

Newbery y Gdor Parera





Hacia Oro Verde:

Newbery – Vivanco – C. Larralde – Gdor Parera – Balbín – Zanni y recorrido habitual-

Paradas:

Newbery y Vivanco;

Vivanco y Solari

Vivanco y Estevez Boero

Vivanco y C. Larralde

C. Larralde y Gdor. Parera

Gdor. Parera y Balbin

Balbín y Zanni