Sociedad Piden refuerzos o más frecuencias para los colectivos que unen Paraná y Diamante

Las largas filas en la Terminal de ómnibus de Paraná para viajar a Santa Fe son una de las postales que a diario se repiten y consecuencia de una problemática que aún no tiene solución.“Son 40 minutos de espera”, aseguró auna mujer que toma el colectivo a diario para viajar a Santa Fe. “Las frecuencias no se cumplen y hay muy poca información porque las empresas no la brindan de forma actualizada; los horarios que están vigentes en la web y en sus redes sociales son de la época de la cuarentena. Y actualmente, para ir y volver, tenés que disponer de dos horas y media y, generalmente, llegás tarde”, expuso la usuaria del servicio.Las empresas que brindan el servicio son ERSA y Fluviales; según pudo saber, las frecuencias son cada media y por coche viajan 45 personas, pero ante la gran demanda, debido al retorno a la presencialidad en las actividades de todos los ámbitos, ya sea públicos o privados, los usuarios demandan que se implementen mayores refuerzos en los horarios pico.“Había 53 personas delante y no llego a tomar este colectivo”, apuntó un estudiante que viaja a diario a estudiar a Santa Fe. “Si bien las frecuencias aumentaron con respecto a la pandemia”, reconoció el universitario, éste comentó que se deberían reforzarlas en los horarios pico y en los rondines en Santa Fe, desde Ciudad Universitaria (El Pozo) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJS) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).“Ayer pasaron tres colectivos hasta que pude subir y fue una hora de espera”, aseguró una joven que cursaba el 3º año de Abogacía en Santa Fe.El costo del pasaje a Santa Fe -con la SUBE- es de 55 pesos, y con el descuento por estudiante sale 24 pesos.