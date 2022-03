Hermanos fallecidos en choque: la marcha por justicia se hará el viernes

La concentración para pedir justicia por Jésica y Damián Cancio Bupo prevista para este miércoles se pospuso para el viernes a las 11, se informó a. Los jóvenes perdieron la vida como consecuencia de un tremendo siniestro vial ocurrido el domingo 13 de marzo alrededor de las 6, sobre Avenida de las Américas y calle Lisandro de la Torre. Allí un colectivo de la empresa Ersa (Línea 6), chocó el automóvil Renault Megane en el que se trasladaban.que "estamos buscando que la causa se caratule como corresponde, porque esto no fue un accidente. El conductor estaba consciente de lo que hacía". Y resaltó: "esto es un homicidio simple o con dolo".Hizo hincapié en que "queremos concientizar a la gente que por cruzar un semáforo en rojo dejó dos familias destruidas. Un bebé de dos años y medio quedó sin su mamá. A mí me dejaron son mi esposa. Llevábamos toda una vida juntos, teníamos un montón de proyectos. Por un semáforo, por ganar cinco minutos, mataron a dos personas"."Queremos que esto no vuelva a pasar, que la gente que tiene que tomar cartas en el asunto lo haga. Que controlen a los choferes, porque hay quienes no tienen que estar detrás de un volante. Si esta gente no quiere trabajar más en el rubro que no lo haga, que se dedique a otra cosa, pero que no salga a matar gente", subrayó.Gabriel confirmó que "ni la empresa ni nadie relacionado con este irresponsable" se comunicaron con ellos. "Ayer llamaron desde Fiscalía. Esa fue la primera comunicación de un organismo. La empresa está ausente y de parte del chofer, sinceramente, no queremos saber nada", expresó.