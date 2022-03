Pese a la lluvia, continúa la vacunación contra el Covid-19 en la Escuela Hogar

Se realizan jornadas libres de vacunación contra el Covid-19 este martes, miércoles y viernes en el Complejo Escuela Hogar de Paraná; el operativo está destinado a mayores de 18 años, los que deben acercase con su DNI y carnet de vacunación.Debido a las inclemencias climáticas, hasta las 12 de este martes, se vacunaba en uno de los pasillos del complejo educativo, registróSe aplican primeras y segundas dosis, y refuerzos a quienes hayan cumplido cuatro meses o más de la última inyección.“Este es otro refuerzo porque tengo dos dosis de Sinopharm y me aplicaron Astrazeneca el 4 de noviembre, con lo cual ya pasaron los cuatro meses y ese era uno de los requisitos”, comentó una mujer a“Me aplicaron el refuerzo porque cuando me convocaron había tenido Covid-19, por lo cual tuve que esperar los tres meses”, señaló otra que había transitado la pandémica enfermedad en diciembre. “Fui a testearme porque eran las Fiestas y me sentía engripada”, contó.El operativo de vacunación contra el Covid-19 sin turno previo se repite en iguales condiciones este martes, miércoles y viernes en el hospital De La Baxada.