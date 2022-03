Vecinos de calle Du Graty reclaman mejoras de calle y luminarias

Luis Godoy, vecino de calle Du Graty al final, en inmediaciones de barrio El Morro, señaló que “la empresa que hizo la obra de cloacas, arruinó una calle que se había arreglado y nadie se hizo responsable. Cuando llueve se vuelve intransitable, si se necesita un remis, un patrullero o ambulancia no se puede ingresar”.También hay serios inconvenientes con el tema de las luminarias. “Hemos reclamado, pero no hemos tenido respuesta”. Ante esta situación, los vecinos decidieron juntar algo de dinero y hacer algunas reparaciones, “pero no tenemos todos los medios. La municipalidad nos ha abandonado, hemos tenido problemas con árboles caídos que cortaron cables y tuvimos que sacar los árboles para que vengan de Enersa. Esta parte siempre está olvidada”.Sobre la comisión vecinal, dijo que “hace lo que puede, nos dicen que el tema se va tratando, pero se pasa de gestión en gestión. Nos dicen que todo lleva su tiempo, pero hay cosas que son simples y sencillas de resolver, como la rotura de la calle que la hizo la empresa que trabajó con las cloacas”, reiteró Godoy.