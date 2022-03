Fiesta de Disfraces: se inició la devolución de saldos en las pulseras

La Fiesta de Disfraces fue un éxito en Paraná: congregó a más de 50 mil personas en la capital entrerriana en su 22ºedición. A más de una semana de esa eufórica marea multicolor,visitó la sede que fue punto de venta de entradas, donde este lunes había iniciado la devolución de los saldos en la pulsera “FDD Cashless” para aquellos que cargaron dinero en efectivo en puntos de venta y dentro del predio.“Hay quienes a los que no les quedó nada, a otros les sobró la mitad de lo que cargaron y hubo algunos que no consumieron nada”, comentó auna de las responsables en la atención al público. En el local de calle Corrientes 210, en Paraná, la atención es de lunes a viernes de 10 a 18 y el sábado de 9 a 13.“El promedio de carga fue de entre 3 y 7 mil pesos, hubo otros que cargaron mucho más y algunos que mucho menos; y el consumo rondó los 2.500 pesos”, detalló al acotar que “la gente más grande fue la que más gastó y los más chicos, lo justo: sus consumos fueron un agua o una hamburguesa”.Respecto a las pulseras electrónicas que fueron entradas y billeteras virtuales a la vez, la boletera ponderó que “la gente entendió un poco más cómo es el sistema y también estuvo más tranquila porque no precisaron llevar nada, ni bolso, ni cartera; solo la pulsera”.La devolución de los saldos se realiza durante esta semana, hasta el sábado. “En la web de la fiesta está habilitada la turnera pero en el local también atienden sin turno previo”, se aclaró adesde el local de calle Corrientes 210.Las condiciones para solicitar la devolución del saldo a aquellos que cargaron dinero en efectivo en puntos de venta y dentro del predio:- Se reembolsará en efectivo el importe que sea leído por el dispositivo, en caso de rotura del chip no será posible la devolución.- Se retendrán todas las pulseras luego del reembolso.- Se puede llevar más de una pulsera por persona.- En caso de personas de otras localidades que hayan cargado saldo en efectivo, podrán solicitar el reembolso por CBU de acuerdo a lo previsto en las modalidades 3 y 4.Para mayor información, consultar en la web de la FDD Finalmente, y en relación a la posibilidad de otra Fiesta de Disfraces en este 2022, la entrevistada comentó: “La expectativa está puesta en que en noviembre haya otra fiesta, y si los rumores existen...”.