“Mi objetivo era cumplir”, aseguró camarógrafo que se salvó de ser chocado

“Mi objetivo era cumplir en el momento”, aseguró ael camarógrafo paranaense que ayer se salvó “de milagro” de ser chocado por uno de los autos que protagonizó un choque en cadena durante el lanzamiento oficial de la final de la segunda fecha de Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo de Paraná. Rodrigo Stlettler contó acómo vivió el accidente y un día después, en el día de su cumpleaños, podría asegurar que volvió a nacer.“Pasó el auto, movió un poco el cubículo en el que estaba, pero yo me concentré en la cámara que cayó; empecé a tramitar para juntar las partes y demás, y que esté todo bien para seguir transmitiendo”, rememoró Stlettler al asegurar que no vio el choque en cadena. “Después, cuando vi las imágenes, me di cuenta que había sido más grande de lo que había vivido y ahí dije `¡Apa! Pasó cerca eso´”, reconoció.“Saltaron plásticos para todos lados, se movió todo, me despeinó el auto que pasó, pero todo fue tan rápido que en el momento no lo viví con miedo o adrenalina. Cuando vi las imágenes, sí fue más impactante”, destacó el camarógrafo.Para Stlettler, la del fin de semana, fue su primera vez en la filmación de una carrera. “Fue una experiencia buenísima”, aseguró y destacó: “Lo bueno de ser camarógrafos es que te ponen en situaciones que te sacan de la comodidad”.“Ya había estado el día anterior y los autos pasaban muy cerca. Entonces, ya veía que no había problema y en el momento no sentí miedo porque ya tenía como el cayo hecho”, confesó al acotar entre risas: “En esa zona de seguridad me dijeron `vos te tenés que quedar acá dentro y si te quedas acá, estas bien´. Yo hice caso, fui obediente”.

En relación al accidente, Stlettler comentó aque el auto solo lo despistó y él resultó ileso del accidente automovilístico. “Volaron plásticos de la cámara y del soporte, el auto perdió una rueda, pero en ese momento no lo vi porque me quedé concentrado en la cámara. Mi objetivo era cumplir en el momento”, sentenció.Finalmente, anticipó que en caso que vuelvan a convocarlo para la filmación de una carrera, él pedirá poder elegir el lugar en el que lo ubiquen.