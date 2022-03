Crimen de Ezequiel: “Era un muchacho muy amable”, afirmó una vecina

Policiales Buscan a cuatro personas por el crimen de Ezequiel en Paraná

El pasado sábado, Felipe Ezequiel Britte, de 32 años, fue asesinado de al menos dos disparos en su vivienda de calles Cosquín y Las Garzas, en barrio Incone de la capital entrerriana.Una vecina indicó aque los conocía “porque siempre me saludaba, pero no sé nada más. Era un muchacho muy amable y yo admiraba que me saludara”.Acotó que “habitualmente esta zona es tranquila. No pasan estas cosas”, a la vez que expresó que el sábado, no escuchó nada. Me enteré al día siguiente del crimen”, expresó, al tiempo que dio cuenta de que las luminarias en ese sector funcionan.“A mi me duele porque es una persona joven, yo lo quería porque me saludaba cuando lo cruzaba en el parque”, completó.Por su parte, un hombre señaló que lo conocía, porque vive en la misma torre. “Sabía que era peluquero por la cantidad de chicos que venían a la casa, pero ni siquiera conocía su apellido”, expresó. Confirmó que “hay cámaras por la zona, pero no sé si registraron algo”. Asimismo, también resaltó que “en este barrio nunca pasó nada, es tranquilo”.