Con emotivos mensajes despiden a Ezequiel, el peluquero asesinado:piden Justicia

Un hombre de 31 años fue asesinado de al menos dos disparos en Paraná. El hecho de sangre ocurrió en la noche de este sábado en una vivienda del barrio Incone, en la zona de calles Cosquín y Las Garzas.Familiares, amigos y conocidos expresaron sus condolencias en las redes sociales y piden justicia para que se esclarezca el hecho.“Hermano no caigo todavía... abrazo al cielo león. Descansa en paz, que se haga justicia”, expresó un joven.Su hija, por su parte, escribió: “Te voy a extrañar tanto papi”. Otro amigo, manifestó: “hermano pensar que te iba a ver en la semana. QEPD Eze querido”.“Qué tristeza, una persona trabajadora, que amaba a sus hijos y su familia. Que en paz descanses Eze querido”, expresó una mujer. Otra, señaló: “QEPD Ezequiel. Fuerza a la familia y amigos. Cuánto dolor. Que se haga justicia. Abrazo al cielo”.“El `Vato´, buen chico, buen padre, buen amigo, buen luchador. Te arrebataron la vida injustamente. Justicia”, exigió una mujer.“Mi hermano, gran padre y bueno con todos. Quienes hicieron esto la van a pagar”, manifestó otra mujer. Mientras otro joven dijo: “fuerzas para la familia. Es mi amigo, mi peluquero de años, no entiendo nada de que pasó, pero lo voy a extrañar. Vuela alto snoopy”.“Excelente persona, luchador por sus dos hijos que dejó. Amaba la vida, buen amigo, un hermano de corazón. No tengo más palabras para decir de él, solo que era una buena persona. A los que le arrebataron la vida, que esta justicia terrenal los encuentre y paguen”, pidió otra mujer.