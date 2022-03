Amigos del rugby se reunieron en CAE: "Este deporte es un eterno tercer tiempo"

Un grupo de veteranos de rugby de Paraná y Santa Fe se dieron vida este sábado en un encuentro que tuvo como objetivo repasar glorias pasadas como así también resaltar el espíritu que tiene este deporte. La iniciativa surgió de Carlos Ascúa, referente del club Estudiantes, quien en un encuentro en España con Guillermo Quevedo, excompañero, empezaron a diagramar la convocatoria que también tuvo como objetivo homenajear al entrenador de una camada de jugadores excepcional: Víctor Camardón."Este es un momento histórico", aseguró ael presidente del CAE, Emilio Fouces, en relación al encuentro del que participaron unos 90 amigos del rugby. "Fue una época hermosa del rugby durante la cual Víctor Camardón, que es a quien estamos homenajeando en vida, como corresponde, fue el entrenador de todos estos monstruos", indicó.Por su parte, Mascarita Marcó, apuntó: "El rugby tiene la característica, de ser un eterno tercer tiempo porque nos encontramos siempre para recordar, festejar y seguir siendo amigos como lo fuimos en aquella época: rivales en la cancha y amigos y en el tercer tiempo". Y bregó por "mantener la amistad pese a los años y de haber jugado en distintos clubes".En tanto, Luis Ibaquez de Tilcara, resaltó: "Esta convocatoria era para todos los amigos del rugby. Nos juntamos para reafirmar lo que nos enseñaron nuestros mayores: que el rugby no es solo el deporte para jugar, ganar o perder, sino que era para dejar todo en la cancha y después divertirnos en el tercer tiempo, relacionarnos entre nosotros y con los de todos los clubes con los que jugábamos. Uno de los grandes objetivos de este deporte es el de hacer amigos"."El rugby es una pelota alrededor de unos cuantos amigos y cuando la pelota no está, quedan los amigos. Este es un momento emocionante y agradable", remarcó Geniola Embon de Tilcara."El rugby genera entrega, empeño, conducta y amistad. Este encuentro es una vuelta a los valores esenciales del deporte, sobre todo este que es un deporte que enseña mucho y es muy importante para la formación de los niños que aprenden una norma de juego para que el profesionalismo no barra con la tradición", completó Carlos Azcúa.En relación al objetivo del encuentro, Alberto Ballester comentó que "fue para despedirnos antes de que nos vayamos, porque todo fue organizado por Quevedo ante la pérdida de Chiquito Campanella, un entrañable amigo suyo"."Es toda nuestra historia", sintetizó Jorge Uranga en relación al pub Lo del Rengo. "En una reunión de peña se nos ocurrió hacer algo en este salón de 80 años y ese mismo día, en 2010, empezamos a recaudar: juntamos 27.000 pesos, después empezamos a vender casilleros y los chicos se juntaban y ponían de a 1.000 pesos", rememoró."Tenemos cajas llenas de cosas, que las vamos a volcar al salón de 1934 y al SUM del Plumazo porque este el depósito de todas las remeras y regalos de los encuentros del club con las diferentes divisiones; tememos las camisetas de nuestros Pumas y Pumitas, y de las giras internacionales", señaló el ex rugbier.En la oportunidad comentó que el pub se llama "Lo del Rengo" en homenaje a Ducasse "un zapatero que fabricaba los tapones a los jugadores en los años ´30 y ´40. Era futbolero de Sportivo Urquiza y cuando venía insultaba a los árbitros. Así surgió la idea de hacer `La banda del Rengo´, que es la hinchada del club y en homenaje a él le pusimos el nombre al salón".