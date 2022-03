Familias de niños con Síndrome de Down compartieron un encuentro en Paraná

En el marco del Día Mundial de las Personas con síndrome de Down que se celebrará el 21 de marzo, familias de niños con Síndrome de Down compartieron un encuentro este sábado en Paraná.“Los chicos pasaron una tarde preciosa, anduvieron a caballo, compartieron, y nos conocimos”, contó Paola a Elonce; desde Cromosoma de amor se mostraron “felices de compartir este momento tan importante con nuestros hijos”.“Nos organizamos por WhatsApp y la idea era conocernos personalmente; y el 21 de marzo era una buena ocasión, día en el que se conmemora el Síndrome de Down, una fecha que se pone en la agenda pública porque hay muchos derechos vulnerados”, argumentó otra de las mamás.“El objetivo de este encuentro era conocernos y agruparnos para conformar una asociación porque somos muchas las familias que llevamos a nuestros hijos a las terapias y queremos contar con un grupo de apoyo y apoyar a las nuevas familias que se suman a este gran equipo”, coincidió otra.