Inauguración y homenaje: la Plaza “Aníbal Sánchez” ya se puede disfrutar

“Esta plaza será como otras, punto de encuentro”

Quién fue Aníbal Sánchez

“Hace un tiempo que veníamos gestionado la posibilidad de poder tener una plaza propia; hoy se puede concretar. Lleva el nombre de Aníbal Sánchez, un deportista reconocido en la cuidad que dejó una huella, no solo en el básquet sino en el deporte en general. Querríamos con un simple reconocimiento, tener su nombre en esta plaza para que los chicos puedan saber quién fue y tal vez, emparentarse con lo que hizo, rindiéndole honor a su trayectoria”, dijo adesde el lugar.Por su parte, la familia de Aníbal Sánchez agradeció el enorme gesto y lo recordó con emoción.“Para nuestra familia es un privilegio este reconocimiento a Aníbal. Esta inauguración enaltece aún más la disciplina del básquet. Él fue ese chico humilde, educado, compañero que demostró que nada se logra si no es con esfuerzo, dedicación, perseverancia. Animaba a vencer las barreras”, dijo a Elonce su hermanoPor su parte,, aportó: “Aníbal estaría muy contento de que se haya podido realizar esto acá, sobran las palabras; estoy muy emocionada. Aníbal sin pensarlo dejó un legado.”.Al ser consultada cómo espera que se lo recuerde a su hermano, aseveró: “Con alegría, con una sonrisa, a través del deporte que era su pasión”., por su parte, manifestó que “lo que busca la gestión es que cada uno de nosotros tengamos cerca de nuestras casa, un espacio público de calidad para disfrutar. Y eso es lo que estamos haciendo desde que asumimos, no sólo en las grandes plazas del centro sino también en los pequeños espacios barriales, para que los chicos puedan venir a jugar y disfrutar”.Resaltó asimismo la figura de Aníbal Sánchez describiendo que “fue insignia del deporte. Es importante que lleve su nombre este espacio y también es motivacional”., por su parte, Andrea Zoff detalló que los trabajos en el lugar “fueron realzados por personal municipal. Además hay una planificación, le habíamos dicho a los vecinos que cuando finalizara la Plaza Alemania se iba a comenzar aquí. Y de esta manera ocurrió. Ahora los vecinos están incorporando esta plaza a la vida de todos en el barrio; esto permite que estén los niños jugando en un lugar seguro porque no hay demasiada circulación de vehículos, es punto de encuentro y además se fomenta el deporte”.Aníbal Sánchez fue uno de los grandes ídolos que entregó el deporte de la provincia.Murió en un accidente automovilístico el 3 de enero de 1990; ocurrió cuando tenía 27 años. Por aquel entonces ya había contraído matrimonio con Patricia Alejandra Cipriani, con quien tuvo dos hijas, María Florencia y María Agustina.Tras jugar en 1986 en la máxima categoría del básquet argentino con Echagüe, pasó a Olimpo de Bahía Blanca, lo que fue una de las transferencias más resonante de la temporada. En Bahía Blanca jugó tres temporadas (87’, 88’ y 89’).El 3 de enero de 1990, mientras viajaba a esa localidad del sur de Buenos Aires para comenzar la cuarta temporada con Olimpo, sufrió aquel terrible accidente en el cual falleció. El hecho se produjo a las 16, a 200 kilómetros de Bahía Blanca. En el auto iba con su familia, que de milagro se salvó. A María Florencia le faltaban dos días para cumplir el año. Patricia, su mujer, estaba embarazada de dos meses de María Agustina. Aquel día Olimpo iba a realizar el primer entrenamiento del año.Aníbal fue, es y será el símbolo de Echagüe. El eterno ídolo. Nació en Paraná el 20 de septiembre de 1962. Hijo de Gladis Walquiria Caisso y Sirilo Sánchez, y hermano de Daniel, el mayor, y de Claudia.Cuando tenía siete años se hizo socio de Echagüe para empezar natación. Durante algunas semanas estuvo entrenando en la pileta del club, hasta que un día el profesor Carlos Scocco, también monitor de básquet, lo llevó a practicar básquet, rememorabaSin dudas aquella pasión y esa práctica permanente lo llevaron a ser el jugador que después desparramó su talento por todo el país. En Echagüe los recuerdos son permanente: “No se despegaba ni un minuto de la pelota, y mientras sus amigos jugaban a la cachada, a la escondidas y al fútbol, Aníbal se pasaba horas y horas tirando al aro”, contó alguna vez Luis Zoff, otro histórico jugador de Echagüe que vio crecer al Nene, como le decían a Sánchez.