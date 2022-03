Maxibásquet: en 2020 llegó a Paraná, no compitió por la pandemia y hoy volvió

El Panamericano de Maxibásquet se juega en Paraná. Se trata de la edición XI y se desarrollará en la capital provincial, en María Grande, Crespo y Viale. Se espera la presencia de más de 2.500 personas provenientes de 14 países.



Hermiles Escobedo Sánchez es uno de los visitantes. En diálogo con Elonce relató su particular presencia en Paraná. Él ya había viajado en marzo de 2020 desde Perú para participar del Torneo Panamericano que se iba a desarrollar en esta ciudad. Había llegado con 15 días de anticipación. Pero una semana antes del inicio del certamen debió ser suspendido por la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid. Escobedo Sánchez ya estaba en la capital entrerriana cuando el mundo prácticamente cerró sus puertas. El aislamiento preventivo y obligatorio lo tuvo que hacer lejos de su patria.



“Estuve casi 40 días en un hotel de Paraná, donde era el único huésped. Había 7 personas que prácticamente me atendían. Luego conseguí lugar en un avión sanitario que volaba a Perú desde Ezeiza así que tomé un taxi desde Paraná y viajé a Buenos Aires para retornar a mi patria”, relató a Elonce el hombre.



Pasó el tiempo y en marzo de 2022 Hermiles Escobedo Sánchez volvió a Paraná acompañando a una delegación de Lima, Perú. “Volví al mismo hotel de aquella vez, donde tan bien me trataron y es un volver a vivir el regreso. Me dieron hasta el mismo cuarto. Esta ciudad es muy afectuosa y amable”, contó.



Mencionó que cuando llegó “me tomaron la temperatura, a los tres o cuatro días me hicieron el test y ahí determinaron que yo había sido infectado: fui positivo asintomático, no tuve fiebre. Me pusieron una vacuna”.



Y agregó que como lo hizo en la anterior oportunidad “he venido unos días antes”, aseveró.



Hermiles Escobedo Sánchez, además de lo administrativo, integra el equipo de Perú de Maxi Básquet M65. Mencionó que en esa categoría “falta gente” por lo que juega en ella, aunque tiene más edad.



“En el año ’90 me detectaron que tenía hipotiroidismo. Para menguar la enfermedad, hago deportes. Hago básquet, ciclismo, carrera, fulbito, y todo aquello que demande algo de esfuerzo físico. Es una forma de contribuir no solo para mi familia, sino que a los amigos, vecinos del barrio, los invito a correr, y ellos que son menores, se suman”, aseveró. Elonce.