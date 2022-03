Cosecharon calabazas gigantes en Paraná: la más grande pesó casi 10 kilos

El secreto de tan magnifica plantación

Calabaza al horno, a la parrilla, puré de calabaza, ñoquis de calabaza, dulce de calabaza son las exquisiteces que se degustan en la mesa de una familia paranaense. Es que la dueña de casay ale contó; hace cuatro años que las estamos plantando y crecen a tamaños agigantados. Es increíble”, aseguró Luisina a. Y contó: “La hermana de mi suegra tenía plantaciones de calabazas y nos dijo que guardemos las semillas; al año siguiente. Empezamos a cuidarlas y este es el resultado: nunca pensamos que iban a ser tan grandes”.; la más grande que cosecharon este año pesó 9.50kg, pero el peso varía de acuerdo al cuello y la base.rememoró la vecina.; ella insistía con que donde hay una semilla, hay un fruto”, aseguró Luisina. Y remarcó: “Todos los días le agradezco a Dios la bendición de tener estas calabazas, de que mis hijas lleven el legado de sus dos abuelas de plantar”“A las calabazas las cuido como si fueran mis hijas”, reveló la vecina al confesar: “Tironeo cuando tengo que regalar, pero sí corto para mis vecinos, hacemos dulce y hasta ahora lo único que no probé hacer es hacer calabaza al almíbar”.“Isabela, mi hija, las mira a diario y se asombra por lo que crecen; a la más chiquita le dice que es una bebé y se la lleva a dormir con ella”, contó entre risas.“Como estaba en un proceso de duelo, me encontraba reacia a las plantas; pero cuando empecé a ver las flores y cuando Isabela empezó a ir a ver las calabazas, empezamos a cuidarlas más”, rememoró la mujer que hace poco perdió a su madre.Consultada a Luisina, ésta fundamentó:, el tiempo de sembrado y cosecha, y la tolerancia a la ramificación que hace la planta porque ya se había trepado al portón y no podía ni abrirlo”.En relación a los tiempos de la cosecha, la vecina explicó que la plantación inicia entre agosto y septiembre, el brote sale en octubre y en noviembre comienza la ramificación. “A mediados de abril o mayo, empiezan a secarse las hojas, las que no maduraron quedan expuestas y después sacamos todas las guías. Al año siguiente, crecen del mismo brote y sino volvemos a plantar porque de cada calabaza sacamos hasta 100 semillas”, reveló.